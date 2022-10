BPPB, Presto Energy per affrontare il rincaro energetico

Ottobre 18, 2022

(Altamura 18 ottobre 2022) – La Banca Popolare di Puglia e Basilicata mette a disposizione dei propri clienti un nuovo prodotto “PrestoEnergy”, per sostenere le famiglie ad affrontare i rincari derivati dall’aumento delle bollette per luce e gas.

La crisi energetica si sta abbattendo sulle famiglie prima di tutto sotto forma di caro bollette; nell’ultimo anno, infatti, la spesa media di ogni nucleo familiare è cresciuta in maniera esponenziale.

La Banca ha deciso di offrire un aiuto concreto PrestoEnergy, un finanziamento dedicato, rivolto ai clienti, titolari di un mutuo ipotecario residenziale in regolare ammortamento, per far fronte al rincaro delle bollette. L’importo massimo del finanziamento è pari al 150% della somma degli importi delle bollette energetiche pagate negli ultimi 12 mesi, di durata fino a tre anni, con un tasso agevolato e senza alcuna spesa accessoria.

“Stiamo attraversando un periodo storico di grande incertezza. Il nostro compito come Banca popolare – dichiara il Presidente della BPPB, Leonardo Patroni Griffi – è quello di essere accanto più che mai, ai nostri Clienti, alle famiglie. Con questo prodotto, infatti, confermiamo il nostro ruolo di riferimento per la nostra collettività, con un’attenzione particolare ai bisogni sociali.”

Contatti: https://www.bppb.it/