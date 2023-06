Brador: 20 Anni di passione e dedizione nell’artigianato calzaturiero italiano

Giugno 30, 2023

(Adnkronos) – Milano, 30 giugno 2023 – Brador, marchio di punta nel settore delle calzature artigianali, festeggia il suo ventesimo anniversario nel 2023. L’azienda, fondata nel 2003 come espressione di Eurotop & Brador Srl, è un baluardo della tradizione manifatturiera romagnola, con una storia che attraversa oltre quaranta anni e diverse generazioni.

Riconosciuta a livello internazionale per la sua dedizione nell’artigianato calzaturiero, Brador si distingue per la produzione di calzature realizzate con i più alti standard di qualità. Con oltre 400 negozi multimarca al dettaglio in tutto il mondo, l’azienda svolge un ruolo cruciale nella promozione dell’artigianato italiano di alta qualità, producendo per alcuni dei più grandi brand di moda italiani.

La produzione delle calzature Brador, concentrata tra Emilia-Romagna e Marche, è caratterizzata dalla fusione di tradizione e innovazione, due elementi chiave del DNA del brand. Ogni paio di scarpe, come ad esempio sandali in pelle da uomo e sandali in pelle da donna, è frutto del lavoro manuale di esperti artigiani, che utilizzano solo materiali di altissima qualità per creare calzature uniche nel loro genere, ma sempre al passo con i tempi.

Brador si impegna a garantire al cliente un prodotto unico e autentico, la cui peculiarità è ulteriormente amplificata dal processo del Tinto in capo, che rende ogni calzatura diversa dalle altre. Inoltre, l’uso di pellami ‘vivi’ che cambiano e acquisiscono valore nel tempo, permette a ogni calzatura di acquisire la vera bellezza con il passare del tempo, diventando un’ulteriore espressione della personalità di chi le indossa.

Il pubblico di Brador è variegato, ma condividono tutti un comune apprezzamento per la slow fashion e l’artigianato italiano di qualità. Il marchio si rivolge a donne e uomini che cercano prodotti di alta qualità e autenticità in alternativa alla fast fashion delle grandi catene di abbigliamento.

Dell’azienda fa inoltre parte Brador Japan, società giapponese aperta nel 2022, che si occupa della distribuzione e logistica sul territorio nipponico. È stato così realizzato un primo pop-up nel mese di maggio a Tokyo ed un altro previsto allo Scramble di Shibuya nel mese di luglio.

Mentre celebra il suo ventesimo anniversario, Brador guarda con entusiasmo al futuro. Con una visione chiara di espansione internazionale, l’azienda è pronta a portare il vero Made in Italy a un pubblico ancora più ampio, espandendo il suo eCommerce oltre l’Italia e in tutta Europa.

