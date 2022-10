Bravo Savings Network accelera l’espansione internazionale con l’ingresso in tre nuovi mercati

Ottobre 21, 2022

(Adnkronos) – La presenza del fondo Xenon nel capitale sociale spinge il gruppo fiorentino tra i top player europei nell’affiliate e couponing

Sono ora 13 mercati i mercati di riferimento. Obiettivo valorizzazione da 100 mln entro il 2024

Firenze, 21 ottobre 2022 – Bravo Savings Network, azienda fiorentina specializzata in digital couponing e affiliate marketing – accelera l’espansione internazionale con l’ingresso in tre nuovi mercati: Canada, Svizzera e Messico. L’azienda è già presente con siti proprietari in Italia, Francia, Germania, UK, Spagna, Polonia, Olanda, Austria, Belgio e US.

L’imponente espansione è in parte data dall’ingresso nel capitale sociale di Bravo Savings Network del fondo lussemburghese Xenon Private Equity Small Cap (XSCF), che ne ha acquisito una quota minoritaria del 49% lo scorso marzo. Un’operazione che attribuisce all’azienda fiorentina un valore che indicativamente si aggira tra i 25 e i 35 milioni di euro, proiettando quindi Bravo Savings Network tra le realtà top dell’affiliate marketing europee.

L’entrata del fondo XSCF nel capitale di Bravo Savings Network segna di fatto la prima grande operazione di M&A in Italia nell’ambito dell’affiliate marketing, settore shopping, e rafforza il CDA con l’ingresso di due manager di spessore e di grande esperienza di M&A come Michelangelo Mantero e Leonardo Bruzzichesi. Non cambia di fatto la leadership dell’azienda, che resta in mano ai tre fondatori, Marco Farnararo,Claudio Veratti e Michele Legnaioli. I tre soci, infatti, hanno portato l’azienda da un fatturato di 3.2mln di euro nel 2019 – appena quattro anni dopo il lancio – a 10.8 mln di euro nel 2021 (ed una previsione di fatturato di 15mln alla fine del 2022). Una crescita che ha catapultato l’azienda a posizionarsi al primo posto in Italia fra i top publisher di codici sconto internazionali e nella top 10 in Europa.

Non solo i dati di fatturato ma anche una sana profittabilità’, superiore alla media: sono queste le ragioni che hanno spinto il fondo XSCF a puntare sull’azienda fiorentina e accompagnarla nel prossimo step di crescita. Con un EBITDA che si aggira intorno al 30% rispetto al fatturato (e una proiezione di raggiungere un valore del 40% entro il 2024), Bravo Savings Network si colloca fra i publisher di coupon di successo e fra i top player internazionali. Adesso l’obiettivo principale è quello di ampliare l’offerta del gruppo nel mondo affiliate, e di triplicare i risultati d’esercizio nei prossimi 3 anni. Questo avverrà attraverso la crescita del core business di Bravo Savings Network, ma il gruppo sta anche puntando ad acquisizioni. Le previsioni, ambiziose, sono quelle di raggiungere una valorizzazione del gruppo superiore ai 100 milioni entro la fine del 2024.

Quella di Bravo Savings Network è una storia di successo tutta italiana, creata da zero da imprenditori giovani. Nasce nel 2015 con l’idea di portare in Italia, e successivamente in Europa, la miglior offerta online di codici sconto e promozioni. Bravo Savings Network, attraverso partnership internazionali con migliaia di brand famosi – tra i quali Nike, Expedia, Amazon, Adidas, Sephora, inizia a portare in Italia e successivamente in altri mercati internazionali, un portale interamente dedicato al risparmio.

Dopo il consolidamento del HQ a Firenze e in seguito ad una forte crescita in Italia, Bravo Savings Network lancia siti proprietari in vari mercati europei quali Francia, Germania, UK, gli USA, Spagna, Polonia, Austria, Belgio ed Olanda. Nel 2021 Bravo Savings Network apre anche la seconda sede fisica, questa volta negli USA al fine di raggiungere una maggiore penetrazione del mercato americano.

Bravo Savings Network non è solo una storia di successo dell’imprenditoria giovanile ma anche per i membri del team: sono molti i profili che sono entrati ricoprendo posizioni di livello entry e sono riusciti in pochi anni a ricoprire cariche manageriali.

“Una volta mi è stato chiesto: chissà dove saresti stato se l’avessi aperta in California questa azienda” – commenta Marco Farnararo, co-CEO di Bravo Savings Network -. “Secondo me non sarei stato da nessuna parte. Sono decine di migliaia le aziende digitali che falliscono in California per imposte molto alte e per scarsità di professionalità e serietà. A differenza di quello che molti potrebbero immaginare, l’Italia è stata la culla ideale per la crescita e il consolidamento della nostra azienda. Sono molto orgoglioso di poter essere d’esempio nel provare che si può fare tanto anche da noi”.

“Bravo Savings Network ci ha affascinato per la storia e per l’attenzione verso le risorse umane, valore per noi fondamentale per pianificare un futuro solido e lungimirante” – racconta Danilo Mangano, Xenon Private Equity Small Cap. “Abbiamo in mente grandi progetti per il futuro, vogliamo creare un modello d’impresa nuovo e innovativo per l’intero mercato”.

About Bravo Savings Network

Bravo Savings Network, società internazionale specializzata in Affiliate Marketing e nata nel 2015 con l’intento di aiutare i consumatori a risparmiare sui propri acquisti, e a promuovere le migliori offerte disponibili online. Al passo con la rapida crescita dello shopping online, l’azienda è attualmente attiva in 13 diversi paesi in Europa, oltre che negli Stati Uniti. Bravo Savings Network ha ideato una piattaforma user-friendly utilizzando le tecniche di marketing di ultima generazione, con l’aiuto di un team con una vasta esperienza nel campo delle offerte.