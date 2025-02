BravoSconto celebra 10 anni: da Firenze alla conquista del mercato globale

18 Febbraio 2025

– Firenze, 18 febbraio 2025.BravoSconto, come molti progetti di successo, nasce da un’intuizione e da un obiettivo ambizioso. Marco Farnararo, forte della sua esperienza nel settore maturata negli Stati Uniti, ha portato questa visione in Italia, unendosi a Claudio Veratti e Michele Legnaioli per sviluppare un progetto innovativo interamente italiano, dando così vita a WeBravo S.r.l. L’idea era quella di creare una piattaforma che aiutasse i consumatori a risparmiare sugli acquisti online, offrendo codici sconto e promozioni esclusive.

Febbraio 2025 segna un traguardo importante per BravoSconto, che celebra con orgoglio i suoi primi 10 anni di attività. Un decennio di crescita e innovazione, durante il quale la piattaforma si è affermata come punto di riferimento per il risparmio online, aiutando milioni di utenti a trovare le migliori offerte. Oggi, WeBravo non è solo una realtà consolidata in Italia, ma una azienda in continua espansione a livello internazionale, con collaborazioni con centinaia di marchi e una presenza sempre più forte in diversi mercati.

BravoSconto è stato il primo passo di un percorso che ha portato all’espansione in numerosi Paesi. La prima apertura internazionale è stata in Francia, seguita da Germania, Regno Unito e, successivamente, da altre 13 nazioni. L’espansione è proseguita senza sosta: nel 2018 è arrivato BravoDeal negli Stati Uniti, seguito dal lancio di nuove piattaforme in Spagna, Polonia, Austria, Belgio e Olanda. Nel 2022 è stata la volta del Messico, insieme a Canada e Svizzera. Più recentemente, l’azienda ha esteso la sua presenza in Australia, Repubblica Ceca e, nel 2023, in Brasile.

Oggi, milioni di utenti in tutto il mondo possono approfittare delle offerte disponibili sulle piattaforme WeBravo e, con pochi clic, ottenere sconti esclusivi per i loro acquisti online.

BravoSconto si distingue per un’esperienza utente intuitiva, che consente di trovare facilmente coupon e offerte vantaggiose. Tra i brand più noti presenti sulla piattaforma ci sono Sephora, Nike, Apple, Booking, e molti altri. Ogni pagina dedicata a un marchio presenta offerte attive e sconti, sempre fruibili gratuitamente dagli utenti.

Marco Farnararo, uno dei fondatori di WeBravo, afferma: “Le partnership con i marchi creano un vantaggio reciproco per tutti. L’utente risparmia, la piattaforma guadagna una commissione sui prodotti acquistati e il brand ottiene maggiore visibilità e vendite, oltre alla possibilità di fidelizzare il cliente, ad esempio tramite l’invio di codici sconto per la newsletter.”

In questo modo, la piattaforma diventa un punto di incontro strategico per negozi e consumatori, creando un ecosistema di benefici condivisi.

Il successo del progetto si è costruito anche grazie a scelte strategiche fondamentali degli ultimi anni. Nel 2022, il gruppo ha accolto il fondo Xenon Private Equity Small Cap, che ha acquisito il 49% dell’azienda. Questa operazione ha segnato l’inizio di un’accelerazione nell’espansione internazionale, grazie anche a un ampio intervento in M&A. Nel 2023, l’azienda ha acquisito CheBuoni S.r.l., rafforzando ulteriormente la sua posizione nel panorama del marketing digitale. E nel 2024, le acquisizioni di Booncy e Salesoar hanno completato un quadro di crescita molto importante.

“Sarebbe stato più facile partire dagli Stati Uniti? No, l’Italia era il posto giusto per crescere”, afferma Marco Farnararo, co-fondatore di WeBravo. Le acquisizioni e l’ingresso del fondo Xenon hanno infatti permesso di affermare la piattaforma anche all’estero, con un’attenzione sempre radicata nell’identità italiana dell’azienda, che guarda a ogni angolo del mondo. Il gruppo, con una solida esperienza di mercato, è pronto a sfruttare nuove opportunità e a guardare al futuro con l’ambizione di crescere sempre di più.

Con il suo decimo anno di attività, la WeBravo s.r.l. non solo celebra un’importante pietra miliare, ma continua a guardare al futuro con un’incredibile fiducia e determinazione, pronta a scrivere i prossimi capitoli della sua crescita.

Per maggiori informazioni

WeBravo srl

Sito web: https://www.bravosconto.it/