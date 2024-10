Breci srl, Roma: “Rimozione e bonifica amianto, interventi tempestivi e professionali per privati, aziende ed enti pubblici”

30 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Un’ampia gamma di servizi, dalla diagnosi all’isolamento e al trasporto, uno smaltimento responsabile nel pieno rispetto delle normative vigenti

Roma, 30 ottobre 2024. “La rimozione e la bonifica di manufatti contenenti amianto sono fondamentali per prevenirne l’esposizione e tutelare la salute e l’impatto ambientale, spiega Salvatore Breci, titolare, insieme al fratello Paolo, della Breci srl di Roma. “Questi interventi, data la loro estrema delicatezza, devono essere affidati a professionisti qualificati, in grado di operare secondo protocolli rigorosi che prevedono passaggi obbligati quali: sopralluogo, diagnosi e analisi, per identificare la tipologia di amianto e il livello di rischio; isolamento, delimitare l’area contaminata per evitare la dispersione delle micro-fibre; rimozione controllata, eliminare l’amianto utilizzando tecniche adeguate per prevenire la diffusione di polveri; smaltimento corretto, disporre dell’amianto in discariche autorizzate e conformi alla normativa. Negli anni abbiamo sviluppato competenze specifiche per la bonifica di ogni tipo di Materiale Contenente Amianto (MCA) – prosegue – spaziando dagli impianti industriali, agli edifici civili e militari ed ai siti dismessi oltre ad opere di ingegneria naturalistica svolte su versanti di ex cave in amianto. Oggi più che mai è importante conoscere i rischi legati all’amianto e le procedure corrette per la sua gestione; la prevenzione, l’informazione e la collaborazione tra cittadini, istituzioni e aziende sono essenziali per tutelare la salute di tutti e preservare l’ambiente”.

L’azienda Breci srl nasce nel 1997 a Roma dove, grazie ad un lavoro accurato e professionale, è diventata punto di riferimento nel settore del trasporto, dello smaltimento rifiuti e della rimozione dell’amianto, offrendo parallelamente servizi di ripristino coperture, strip out, demolizioni e movimento terra. L’esperienza e il continuo aggiornamento di mezzi e risorse umane ha garantito una sempre maggiore qualità negli interventi a servizio di privati, aziende ed enti pubblici. L’azienda romana offre un’ampia gamma di servizi, adattandosi alle esigenze di ogni cliente e garantendo uno smaltimento sicuro e responsabile operando nel pieno rispetto delle normative vigenti.

“La mission della nostra azienda è la gestione innovativa ed eco-compatibile del ciclo dei rifiuti massimizzando convenienza e sostenibilità. Operiamo costantemente secondo gli standard europei più avanzati, attraverso un’assistenza tecnica specializzata in tutte le fasi: dalla consulenza iniziale alla gestione delle pratiche burocratiche, dalla pianificazione delle attività all’esecuzione operativa sul campo”, sottolinea Paolo Breci. “Investiamo in tecnologie innovative e sostenibili per minimizzare l’impatto ambientale delle nostre operazioni garantendo la massima trasparenza e affidabilità. Oltre alle attività di indagine e bonifica del sottosuolo, eseguite in tutte le fasi, dalla progettazione preliminare all’esecuzione delle bonifiche di siti contaminati, consolidiamo la nostra capacità di intervento con operazioni di ripristino siti dimessi, mantenimento del decoro e di rimozione rifiuti interrati o abbandonati. Grazie alla nostra squadra qualificata ed esperta, proponiamo servizi di consulenza in tema ambientale, di mappatura di sostanze pericolose, quali appunto amianto e fibre artificiali vetrose, gestione dei rifiuti, indagini sottosuolo fino alla direzione lavori e alla progettazione ambientale”.

Contatti: https://www.breci.it/