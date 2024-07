Breci Trasporti, Roma: “Gestione innovativa ed eco-compatibile dei rifiuti per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica”

10 Luglio 2024

(Adnkronos) – Il ruolo cruciale delle aziende nella promozione della sostenibilità e nella sensibilizzazione sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti

Roma, 10 luglio 2024 – La gestione dei rifiuti è una questione sempre più stringente che richiede attenzione, competenza e rispetto per l’ambiente e la salute pubblica. Affidarsi a personale non qualificato o a procedure non a norma può comportare gravi rischi, come: danni all’ecosistema, un trasporto o uno smaltimento inadeguato possono contaminare suolo, acqua e aria, con conseguenze negative per la salute dell’ambiente e delle persone; sanzioni, le normative in materia di gestione rifiuti sono severe e prevedono multe salate per chi non le rispetta.

“La consapevolezza sugli impatti negativi dei rifiuti deve essere diffusa a tutti i livelli, dalle famiglie alle scuole, dalle aziende alle comunità. Una società informata è più propensa a fare scelte responsabili riguardo al consumo, all’uso dei materiali e allo smaltimento dei rifiuti”, spiega Salvatore Breci, titolare, insieme al fratello Paolo, della Breci Trasporti di Roma. “Una delle attività principali della nostra azienda è proprio la gestione innovativa ed eco-compatibile del ciclo dei rifiuti. Operiamo secondo gli standard europei più avanzati, attraverso un’assistenza tecnica specializzata, dalla fase di pianificazione delle attività all’esecuzione operativa sul campo, massimizzando convenienza e sostenibilità. Le conoscenze acquisite negli anni, i continui aggiornamenti in materia normativa e la costante opera di verifica e ampliamento della rete di impianti a disposizione in Italia, ci permette di garantire la piena sicurezza e professionalità negli interventi in tutti i settori produttivi”.

Dal 1997 la Breci Trasporti di Roma è punto di riferimento nel settore del trasporto, dello smaltimento rifiuti e della rimozione dell’amianto proteggendo l’ambiente e la salute delle persone da: rifiuti urbani, ospedalieri, industriali, civili e pericolosi. Oltre questo la Breci Trasporti offre servizi professionali, quali: Ripristino Coperture, Strip OUT, Demolizioni e Movimento Terra. L’esperienza accumulata nel tempo e il continuo aggiornamento di mezzi e tecniche, garantisce una sempre maggiore qualità negli interventi eseguiti, studiano soluzioni su misura per le esigenze specifiche di clienti privati, aziende ed enti pubblici.

“Attraverso le nostre divisioni operative siamo in grado di effettuare attività di indagine e bonifica di ogni genere di terreno, offrendo interventi integrati che spaziano dai servizi di ingegneria ambientale, all’esecuzione diretta di lavori di bonifica amianto e fibre artificiali vetrose”, prosegue Paolo Breci. “Abbiamo sviluppato metodi di intervento che garantiscono la corretta e rapida esecuzione di un ampio spettro di tecniche, con una flessibilità che spazia dalla bonifica su siti di piccole dimensioni, all’intervento nell’ambito della realizzazione di grandi infrastrutture, alla riqualificazione di complessi industriali. Consolidiamo la nostra capacità di intervento con operazioni di ripristino siti dimessi, mantenimento del decoro e di rimozione rifiuti interrati o abbandonati. Grazie alla nostra squadra qualificata ed esperta, proponiamo servizi di consulenza in tema ambientale, di mappatura di sostanze pericolose, compresi amianto e fibre artificiali vetrose, gestione dei rifiuti, indagini sottosuolo fino alla direzione lavori e alla progettazione ambientale”.

Contatti:

https://www.breci.it