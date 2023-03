Brid.TV Introduces a Managed Ads Service (Brid.TV introduce un servizio di gestione degli annunci)

Marzo 27, 2023

Brid.TV introduce un servizio di gestione degli annunci end-to-end per i publisher

BELGRADO, Serbia, 27 marzo 2023 /PRNewswire/ — Brid.TV, piattaforma leader nel settore dei video e nell’ottimizzazione avanzata dei rendimenti pubblicitari, ha annunciato oggi un’espansione della sua offerta con gli annunci gestiti end-to-end, un servizio aggiuntivo per partner premium.

Gli annunci gestiti (Managed Ads Service) sfruttano l’esperienza del team addetto alle operazioni pubblicitarie, del supporto di Brid.TV e una tecnologia pubblicitaria avanzata per ottimizzare lo stack pubblicitario e massimizzare le entrate dei publisher. Ora, i publisher della piattaforma possono monetizzare i propri contenuti più facilmente senza investimenti aggiuntivi.

“Il servizio di gestione degli annunci è progettato per far risparmiare tempo e risorse ai publisher, aumentando al contempo le loro entrate pubblicitarie”, ha dichiarato Igor Damic, vicepresidente dello sviluppo del prodotto di Brid.TV. “La gestione dello stack pubblicitario può richiedere molto tempo e risorse che non tutti i publisher possono investire, quindi abbiamo esaminato come supportare al meglio i loro sforzi di monetizzazione. Alla fine abbiamo ideato il Servizio di Gestione degli Annunci (Managed Ads Service), in cui i nostri esperti di operazioni pubblicitarie gestiscono i passaggi cruciali del processo di monetizzazione, consentendo ai publisher di concentrarsi sulla propria attività principale. Con il loro stack di annunci ottimizzato e l’automazione intelligente di Brid.TV, i publisher potranno assistere ad un aumento delle loro entrate.”, ha aggiunto.

Il servizio di annunci gestiti di Brid.TV include un’altra aggiunta alle funzionalità della piattaforma, la Yield Optimization Engine , uno strumento di gestione dello stack con intelligenza artificiale che si basa su algoritmi avanzati per ottimizzare gli annunci e aumentare significativamente le RPM.

Gli esperti di Brid.TV agiranno sullo stack pubblicitario, monitoreranno le prestazioni degli offerenti (bidder) e degli annunci pubblicitari, gestiranno i prezzi minimi per il CPM e si coordineranno con i publisher, il tutto con l’obiettivo di massimizzare i loro ricavi pubblicitari.

Per ulteriori informazioni sugli annunci gestiti, nonché su altri servizi di monetizzazione video, contattare Brid.TV qui.

Informazioni su Brid.TV

Brid.TV è una società specializzata in video e tecnologia pubblicitaria di alto livello, apprezzata dall’elenco in continua espansione di publisher, network pubblicitari e altre aziende attive nel settore video. Si tratta di una soluzione eccellente per la scoperta, l’hosting, la gestione e la distribuzione di contenuti video. Con una grande esperienza nella tecnologia pubblicitaria e nella monetizzazione, Brid.TV è in grado di fornire strumenti avanzati per i publisher, tenendoli un passo avanti e massimizzando al contempo il rendimento pubblicitario.

Oltre alla solida piattaforma video, Brid.TV offre una domanda pubblicitaria, contenuti video e applicazioni OTT white-label di alta qualità, oltre alla massima flessibilità nel soddisfare le esigenze dei publisher con una gestione interna del successo dei clienti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web di Brid.TV e LinkedIn

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2040282/Brid_TV_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bridtv-introduces-a-managed-ads-service-bridtv-introduce-un-servizio-di-gestione-degli-annunci-301781676.html