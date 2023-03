Bruno Milella & Co., import export: sempre più strategico il ruolo delle agenzie doganali

Marzo 22, 2023

(Adnkronos) – Guido Milella, titolare della realtà barese, spiega i servizi a vantaggio delle aziende. Oggi i doganalisti possono offrire supporto completo nella filiera dei traffici: dall’aspetto burocratico alla consegna delle merci

Bari, 22 marzo 2023.In un contesto di globalizzazione gli istituti doganali non rappresentano più soltanto interlocutori attraverso cui espletare pratiche burocratiche per il commercio, ma sono ormai una vera e propria opportunità di sviluppo per le imprese. Le agenzie doganali, infatti, ricoprono un ruolo sempre più strategico per la gestione dei traffici import export, come spiega Guido Milella, titolare della Bruno Milella & Co.:

«Il nostro è un lavoro di consulenza alle aziende. In base alle tipologie di traffico, consigliamo porti e Paesi più convenienti per origine e destinazioni delle merci, valutando i costi daziari, le normative e le certificazioni necessarie», in un lavoro di supporto alle aziende che va dall’aspetto burocratico allo stoccaggio delle merci.

Servizi che rendono cruciale la scelta dell’agenzia doganale cui affidarsi. Ma come individuare la realtà più adatta alle esigenze di un’impresa?

«Intanto è bene affidarsi ad agenzie che vantino una storia – risponde Milella – Soltanto una solida esperienza nei mercati e un’attenta conoscenza della materia doganale permettono di dare i consigli giusti».

Caratteristiche che la Bruno Milella & Co. ha maturato negli anni, diventando oggi un punto di riferimento affidabile anche nella consulenza in ambito di normative internazionali:

«Le aziende che vogliono affacciarsi sui mercati esteri devono avere le certificazioni richieste dalla Comunità Europea. La nostra assistenza ai clienti consiste anche in questo: guidarli nelle procedure per l’ottenimento delle certificazioni necessarie».

Procedure che, insieme ai servizi di gestione del commercio, possono essere seguite da un unico referente. Oggi, infatti, le aziende hanno la possibilità di affidarsi a un’unica agenzia, la quale può operare in qualsiasi scalo.

«Questo è un vantaggio importante – spiega Milella – L’agenzia doganale conosce perfettamente le merci trattate dai propri clienti e può assisterli al meglio in qualsiasi porto o dogana».

Una ragione in più per affidarsi a realtà come la Bruno Milella & Co., in grado di offrire assistenza a 360 gradi:

«Il nostro lavoro consiste nel seguire i clienti lungo tutta la filiera: dalla partenza delle merci fino alla consegna. Questo anche grazie a magazzini di proprietà per lo stoccaggio e a una flotta che ci permette di curare direttamente la consegna delle merci».

Elementi che, insieme, compongono il mix di affidabilità e competenza utile alle aziende che vogliono consolidare o sviluppare al meglio il proprio commercio a livello nazionale e internazionale.

Contatti:www.spedizionibrunomilella.it