Brutia Disinfestazioni al Pestmed Expo 2024 di Bologna: il focus sul pest control ecosostenibile nel settore food&beverage

(Adnkronos) – Ristorazione, l’A.N.I.D. promuove il progetto legato al cibo sicuro a garanzia di un pest management green nel settore Ho.Re.Ca.

Cosenza, 5/03/2024 – Si è appena concluso il Pestmed Expo 2024 tenutosi nel quartiere fieristico di Bologna nelle giornate del 28, 29 febbraio e 1 marzo 2024, la Fiera Evento a cadenza biennale dedicata ai professionisti del Pest Management organizzata da A.N.I.D., l’Associazione nazionale dei professionisti della disinfestazione.

In prima linea con A.N.I.D., in qualità di socio fondatore, la Brutia Disinfestazioni di Cosenza, anche quest’anno è stata presente a questo importante evento.

La Brutia, grazie alla sua certificata professionalità ed esperienza di oltre 40 anni nel settore della disinfestazione e sanificazione ambientale, sempre più in un’ottica green, è ormai sul territorio un affidabile e costante riferimento per le imprese private e per gli enti pubblici. Con la sua partecipazione all’evento, ha rinnovato l’occasione per condividere ed intrattenere scambi di esperienze e confronti con stakeholders provenienti da tutto il mondo.

L’Expo 2024 è stato un successo ed ha visto tra le sue novità l’incrocio del mondo della disinfestazione e del pest control con quello della ristorazione. Un focus che ha fatto registrare un aumento delle partecipazioni internazionali con l’adesione di 40 delegazioni straniere da oltre 30 Paesi provenienti da Asia, Africa ed Europa. Una crescita conseguente all’unicità di questo evento rivolto al settore dell’Ho.Re.Ca., strategico per l’economia.

“L’impegno tangibile verso la sostenibilità ambientale e la sicurezza è da sempre la filosofia che ci contraddistingue”, spiega Maria Luisa Filippelli, Amministratrice unica di Brutia Disinfestazioni e consigliere A.N.I.D. “A tal proposito, l’Associazione ha sviluppato un protocollo sostenibile per la disinfestazione in biologico finalizzata ad accompagnare le aziende, soprattutto quelle agroalimentari e del settore della ristorazione, verso un cambio di paradigma necessario. Lo sviluppo di questo protocollo, frutto di un gruppo di studio costituito da A.N.I.D., che è al lavoro da due anni, permette di colmare quel gap che riguarda le attività di disinfestazione ecologiche per le aziende che lavorano in biologico e che seguono percorsi di sostenibilità. Il pest control ecosostenibile – afferma Filippelli – non è solo una scelta etica, ma rappresenta anche un vantaggio strategico per le attività di ristorazione: offrire cibo sicuro in ambienti sicuri, con un’attenzione particolare alla sostenibilità del pest management, può differenziare positivamente un locale, attirare una clientela consapevole e contribuire a costruire una reputazione solida e rispettosa dell’ambiente”.

“Purtroppo, nel settore del food service, solo tre aziende su dieci si rivolgono a dei pest manager professionisti. Una situazione sconcertante se si considerano i diversi tipi di prodotti chimici utilizzati, oltreché le conseguenze nefaste legate ad una mancata programmazione degli interventi”, sottolinea Marco Benedetti, Presidente A.N.I.D.. “Grazie all’innovazione e all’evoluzione delle pratiche di pest management professionali promosse fortemente dall’A.N.I.D. è possibile proteggere alimenti, bevande e luoghi ricettivi da contaminazioni nocive utilizzando prodotti bio ed ecologici, garantendo al contempo la sicurezza degli ambienti di preparazione e del servizio”.

“Oltre alla tutela dell’ambiente ed alla riduzione dell’impiego dei biocidi -aggiunge la dott.ssa Filippelli – uno spazio importante l’A.N.I.D. l’ha riservato, in questo PestMed, ai temi nati dalla recente emergenza alluvioni, ragionando su una serie di problematiche legate al cambiamento climatico in atto, alla diffusione di specie esotiche e al piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi come la recente temuta Dengue”.

Forte dell’impegno profuso nel settore in questi anni, la Brutia Disinfestazioni ancora una volta coglie le sfide del futuro studiando e portando avanti soluzioni a tutela degli operatori e dei consumatori, nonché protocolli in linea con le indicazioni sanitarie nazionali al fine di prevenire ed affrontare eventuali emergenze e promuovere strategie di lotta più efficaci contro insetti e roditori vettori di infezioni e contaminazioni.

