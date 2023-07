BSC Service, Como: “Automatizzare gli spazi abitativi, il futuro rinnovabile dello smart living”

Luglio 6, 2023

(Adnkronos) – Impianti di automazione, elettronica di comando, sistemi di controllo e sicurezza, come aumentare efficienza e comfort abitativo.

Fino Mornasco (Co), 6 luglio 2023. Sistemi di automazione e di comando per cancelli, porte da garage, basculanti, tende e tapparelle, sistemi di allarme e di illuminazione: automatizzare gli spazi abitativi è un trend in ascesa e rappresenta il futuro dello smart living.

“Le automazioni sono veri e propri elementi di svolta che stanno rivoluzionato il nostro modus vivendi e l’interazione con gli spazi. Offrono soluzioni pratiche, funzionali ed eleganti per vivere al meglio ogni ambiente, aumentando efficienza e comfort abitativo”, spiega Luciano Boscarello, titolare della BSC Service di Como. “Sfruttiamo le potenzialità che l’elettronica moderna ci mette a disposizione per affiancare geometri e architetti nella realizzazione dei desideri del cliente finale. La fase progettuale prevede diversi step essenziali: consulenza, valutazione dei rischi, attuazione delle misure di prevenzione in fase di installazione e certificazioni finali, il tutto in ottemperanza alle normative vigenti. L’esperienza trentennale maturata nel settore, unita a competenza e professionalità, ci consentono di eseguire installazioni a regola d’arte: belle, efficienti e durevoli nel tempo”.

BSC Service con sede a Fino Mornasco, in provincia di Como, si occupa di automazioni, elettronica di comando, controllo e sicurezza, rispondendo in modo specifico alle richieste di mercati sempre più esigenti, attraverso prodotti altamente innovativi sfruttando sinergie e know how dei migliori brand del settore. Tecnologia, innovazione e formazione costante rappresentano i capisaldi dell’azienda, un punto di forza indiscusso, un elemento con cui poter fare la differenza.

“Le caratteristiche che una ‘casa 4.0’ deve avere sono: essere performante e sostenibile, consumare meno energia ma, soprattutto, essere efficiente producendo valore economico, sociale e ambientale. Il mondo guarda al risparmio energetico, mentre sarebbe molto più conveniente porre l’attenzione sull’autoproduzione di energia attraverso il fotovoltaico, magari integrato con sistemi di accumulo. Questo sistema combinato consente, non solo di risparmiare energia, bensì di produrla”, sottolinea Boscarello. “Siamo consulenti elettrotecnici preparati a far conoscere prodotti e tecnologie, consigliando la soluzione migliore al giusto prezzo. La garanzia di qualità si concretizza nella selezione di marchi che hanno fatto dell’automazione la mission del proprio lavoro. Siamo particolarmente attenti alla qualità e alla sicurezza, tengo a precisare che il prodotto professionale, oltre ad essere in grado di tenere testa a qualsiasi concorrente (vigilanze, teleassistenze, noleggi con operatore) non è necessariamente più costoso, anzi, nella maggior parte dei casi risulta in linea con il mercato sia in fase di installazione che nel mantenimento. Inoltre, per interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia è possibile usufruire del recupero fiscale del 50% o 65% e acquistare i prodotti con iva agevolata al 10%”.

