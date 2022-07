BTOMAIL: esportiamo la tecnologia italiana con una nuova sede a Madrid

Luglio 7, 2022

(Roma, 07 luglio 2022) – BTOMAIL, eccellenza italiana in un mercato globale B2B di circa 6,64 trilioni di dollari, conquista la Spagna. Lanza; «Con il nostro database e-mail centrico, siamo cresciuti del 400% negli ultimi 3 anni e i nostri progetti futuri sono ambiziosi»

Roma, 07 luglio 2022 – Le e-mail rappresentano uno degli strumenti di comunicazione digitale più usati. Si calcola che entro il 2025 il suo uso crescerà del 3%. L’e-mail marketing, pertanto, è uno degli alleati più preziosi del mercato globale B2B, che vale circa 6,64 trilioni di dollari. BTOMAIL, azienda italiana leader del settore, specializzata nella vendita di innovative banche dati profilate B2B e-mail centriche, strizza ora l’occhio oltreconfine per esportare la sua tecnologia, tutta made in Italy. Con una crescita del 400% negli ultimi 3 anni, continua la sua ascesa aprendo la sua prima sede nel centro di Madrid, in via Lagasca 95.

L’esclusivo database dell’azienda di Verona conta più di 1 milione di contatti di aziende italiane e 500.000 spagnole, reperiti online attraverso la tecnologia proprietaria che, sfruttando l’Intelligenza Artificiale, raccoglie i dati che aziende e professionisti pubblicano sui loro siti web e account social. Utilizzando queste fonti, l’azienda riesce a ottenere un’alta qualità del dato e una quantità di contatti superiori rispetto alle solite ricerche fatte, ad esempio, sulle Pagine Gialle.

La mission di BTOMAIL, dal 2015, è quella di garantire un prodotto sempre più performante. Per questo l’azienda sta implementando ulteriori processi alla propria tecnologia. «Un progetto ambizioso che ci rende molto orgogliosi e che ci ha dato la possibilità di raggiungere un’altra meta altrettanto importante: l’apertura al mercato spagnolo con la sede di Madrid», afferma Simone Lanza, CEO e Founder di BTOMAIL.

Il vantaggio di lavorare con un database B2B è quello di intercettare in tempi stretti il target di riferimento per ampliare la platea di riferimento in maniera veloce. Elemento indispensabile per una campagna di e-mail marketing di successo. Il database B2B è dunque un vero e proprio patrimonio per l’impresa proprio perché i dati sono e saranno sempre parte integrante degli asset aziendali.

«Puntiamo, entro 2 anni, a raddoppiare il numero di e-mail validate e garantite al 100%, portando il nostro database spagnolo da 500 mila contatti ad 1 milione, sempre suddiviso per categorie merceologiche e area geografica. Un valore aggiunto per chi investe su una strategia di e-mail marketing. Una operazione che può garantire un ROI (return on investment) molto elevato. Pari, in media, a 35 euro per ogni euro investito», sottolinea Lanza.

A differenziare ulteriormente l’azienda che, a oggi, conta più di 8000 clienti, sono anche i servizi di tipo consulenziale e formativo, pensati e sviluppati per chi vuole fare dell’e-mail marketing un canale di acquisizione clienti, come il corso “E-mail a freddo”, o la consulenza strategica e l’assistenza nello sviluppo della prima campagna di invio massivo.

BTOMAIL vanta esclusivamente indirizzi email attivi, selezionati e validati attraverso un processo continuo di controllo ed aggiornamento. La precisione che l’azienda offre in tutte le fasi del processo consente di assicurare una garanzia del 100% sulla validità del suo database email centrico.

“Quando si acquista un database di e-mail per fare attività di marketing è fondamentale avere la certezza che queste siano valide. Per noi è importante che i nostri prodotti rispettino 4 criteri imprescindibili: qualità del dato, quindi e-mail valide e garantite al 100%; qualità della profilazione, che può essere merceologica, geografica, o altro dato che aiuti a centrare il target; quantità dei contatti e-mail; competenza nell’impostazione delle campagne DEM, attraverso il corso, la consulenza, etc. – spiega Simone Lanza, CEO e Founder di BTOMAIL.

In pochi clic, dunque, con il database BTOMAIL, si possono filtrare le aziende per settore, regione, provincia e/o CAP, così da ottenere mailing list “ad hoc” per ogni diversa campagna di direct ed e-mail marketing, con alto tasso di consegna e di conversione. Un servizio di alta qualità che ha permesso all’azienda di conquistare anche la Spagna, con l’orgoglio di esportare la propria tecnologia, vera e propria eccellenza italiana, anche in terra iberica, con una prima sede a Calle de Lagasca 95, nel centro di Madrid, punto nevralgico spagnolo.

Per informazioni:

https://btomail.it/