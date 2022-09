BU-NET, l’e-commerce che spedisce il gusto piemontese e valdostano a casa tua

Settembre 9, 2022

(Adnkronos) – Milano, 9 Settembre 2022. Ci sono dei termini provenienti da una lingua straniera che non riescono a trovare una traduzione puntuale nella nostra lingua. Questo accade per svariati motivi: primo fra tutti è il “dono della sintesi” che altre lingue hanno rispetto all’italiano oppure, semplicemente, perché quella stessa parola straniera racchiude al suo interno un insieme di sensazioni che, nella nostra lingua, non riescono ad essere espresse utilizzando una sola parola.

Gli stati d’animo trovano campo fertile nei “termini intraducibili”; però, degni di nota sono alcuni termini nel settore culinario che fanno venire l’acquolina in bocca soltanto pronunciandoli. Sul podio si posiziona un termine georgiano, “Shemomechama”, tradotto in italiano con “continuare a mangiare anche quando si è estremamente sazi e il bottone dei pantaloni è in procinto di saltare”. Una visione chiara di quello che succede spesso quando noi italiani siamo a tavola.

E se vi dicessimo che questo termine può essere utilizzato per descrivere precisamente la sensazione che si proverà assaporando e degustando determinati prodotti locali, soprattutto del Piemonte e della Valle d’Aosta, direttamente a casa vostra? Ebbene sì, stiamo parlando di tutte quelle prelibatezze vendute dall’e-commerce culinario BU-NET.com.

L’innovazione nel gusto che abbatte le distanze: il food commerce BU-NET

Quattro giovani imprenditori hanno dato vita ad un progetto davvero ambizioso che aveva e ha tuttora l’intento di far conoscere a tutto il mondo, partendo dal nostro Paese, i prodotti tipici e artigianali legati al territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il motto dell’azienda può essere riassunto con “traditional food”, il cibo tradizionale, le pietanze che hanno abitato le cucine dei nostri nonni e dei nostri antenati, tutti quei cibi che provengono dalla terra che sono sinonimo di bontà e salute.

BU-NET, come già anticipato, è un e-commerce culinario innovativo che vuole portare il buon cibo sulle vostre tavole, o meglio, vuole che il buon cibo arrivi ovunque vi troviate e ovunque si trovino delle posate e un piatto. Questo progetto è il giusto e geniale compromesso per rispondere al meglio alle esigenze di questo periodo storico, dove la tecnologia ha conquistato il mercato e si pone come miglior alleata per vendere e crescere.

Punto a favore del team di BU-NET è la proposta di prodotti d’eccellenza che non sono disponibili nella grande distribuzione, questo fa sì che le aziende locali, tendenzialmente di piccole dimensioni, riescano a spiccare e ad affermarsi nello spietato mondo dell’internet che, di solito, mette in luce i “più grandi”.

Servizi di qualità racchiusi in una sola piattaforma

BU-NET, tramite i servizi che offre, ha intenzione di posizionarsi come leader nel settore. Il team non è presuntuoso, sa che per posizionarsi al vertice bisogna rispondere quanto il più possibile alle richieste del mercato; comprende l’esigenza di mettersi in discussione per migliorare. BU-NET riesce ad esprimere al meglio il gusto e il cibo. Proprio come accade per la preparazione di una pietanza, bisogna prima sperimentare, assaggiare e poi affinare il connubio tra alcuni sapori, ad esempio.

L’azienda ha attinto da questo per raggiungere il suo intento; infatti, ha affinato alcuni servizi per proporsi al pubblico e soddisfare ogni tipo di esigenza. A tanti potrebbe sorgere il dubbio: “Chissà quanto costa la spedizione”, BU-NET ha risposto nel modo più economico possibile rispetto ai suoi competitor: solo €4.90, in tutta Italia. Un prezzo appetibile se paragonato al prodotto che potrà essere servito sulla vostra tavola sia che si tratti di una cena in famiglia sia per fare bella figura ad una cena importante.

“Per mangiare bene bisogna vivere bene”, da questo motto nasce la possibilità di poter acquistare una box del territorio che comprende diversi prodotti locali. In collaborazione con sportivi e nutrizionisti, le “box benessere” sono la scelta migliore per tutti coloro che hanno voglia di mantenere una prestante forma fisica senza rinunciare all’allenamento delle proprie papille gustative. Il team sceglie accuratamente i prodotti che troverete nella box, tutti bollati con “100% Bio”.

Infine, per dare sfogo allo chef che c’è in te, BU-NET dà la possibilità di metterti ai fornelli e sperimentare tante nuove ricette grazie alla food box con ricette degli chef, selezionate meticolosamente per garantire sempre un’esplosione di gusto e divertimento.

BU-NET: cosa significa?

Abbiamo iniziato parlando delle “parole intraducibili”, BU-NET è l’insieme di 2 termini che riescono ad esprimere al meglio l’obiettivo e il sapore dell’azienda. Deriva da “bün”, in dialetto piemontese significa “buono”, e “net”, l’abbreviazione di “network”. Letto insieme, “bunèt” fa riferimento al nome del dolce tradizionale della cucina del Piemonte. BU-NET è tradizione, prodotti del territorio a km 0, produttori accuratamente selezionati e tanta varietà nella scelta. BU-NET sfonda le barriere del gusto per arrivare direttamente alle tue papille.

