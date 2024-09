Bunkervan ha scelto Mazzoli Srl come distributore ufficiale sul territorio italiano

6 Settembre 2024

(Adnkronos) – Misano Adriatico (RN), 06/09/2024 – I bellissimi camper / van progettati e realizzati da Bunkervan sono oggi disponibili anche in Italia grazie a Mazzoli Srl, scelta come distributore ufficiale in tutto il territorio nazionale. L’azienda si trova a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, una collocazione centrale e certamente strategica, che garantisce il massimo riguardo verso ogni cliente italiano.

La decisione da parte di Bunkervan di mettersi alla ricerca di un partner commerciale in Italia, si riferisce essenzialmente alla crescente richiesta del mercato italiano per i propri veicoli. Mazzoli Srl, grazie alla significativa esperienza nel settore automotive e alla capacità di fornire un servizio completo e di qualità, si è rivelata la scelta migliore.

Con la presenza di un team di professionisti, una struttura all’avanguardia e un metodo di lavoro costruito sulla base di standard qualitativi elevati, Mazzoli Srl può fornire consulenze specializzate, assistenza ai clienti e supporto post vendita.

Dal 14 al 22 settembre 2024 si svolgerà il Salone del Camper di Parma, il più grande evento fieristico italiano dedicato ai caravan e, in generale, al campeggio e alle vacanze all’aria aperta, dove saranno presenti i più noti produttori di attrezzature e accessori.

Mazzoli Srl sarà presente al Padiglione 02 – Stand C 002 per mostrare al pubblico i nuovi modelli Bunkervan: un’occasione certamente imperdibile per gli appassionati dei viaggi in camper che desiderano vedere da vicino le ultime novità e chiedere informazioni agli esperti del team Mazzoli-Bunkervan. Un momento piacevole, ma anche utile per conoscere nei dettagli il design e la qualità elevata dei veicoli Bunkervan.

Bunkervan progetta e realizza camper dal design originale e brevettato, la cui particolarità è l’allestimento interno dello spazio living, collocato nella parte posteriore del veicolo con una conformazione a U. Questo tipo di design offre diversi vantaggi: prima di tutto una sala da pranzo più accogliente e confortevole, che consente di mangiare insieme ma anche di socializzare o di dedicarsi al relax in un ambiente comodo e piacevole. Inoltre, anche sotto l’aspetto estetico e visuale, questo tipo di configurazione per la zona living risulta essere armoniosa ed equilibrata, trasmette la sensazione di uno spazio più ampio e offre la possibilità di rilassarsi e di godersi il paesaggio esterno in tutta tranquillità.

I veicoli Bunkervan possiedono doti uniche, tali da soddisfare ogni esigenza di chi ama viaggiare in tutta libertà. La resistenza all’uso e agli eventi atmosferici è garantita dall’uso di materiali e di metodi di assemblaggio innovativi, che assicurano durabilità e qualità.

Il design innovativo dei veicoli Bunkervan offre un’esperienza di viaggio unica, arricchita dall’impianto di riscaldamento a gasolio e acqua calda. L’impianto elettrico potente abbinato ad un sistema a energia solare e i frigoriferi super efficienti garantiscono autonomia, comfort, consumi contenuti e basso impatto ambientale.

Ogni dettaglio dei veicoli Bunkervan è frutto di precise scelte progettuali, per ottenere il massimo risultato in fatto di comfort e sicurezza.

Maggiori informazioni sullapagina del sito mazzolistore.it dedicata a Bunkervan

Per Bunkervan, Mazzoli Srl si occuperà sia della distribuzione e vendita dei camper, sia dell’assistenza post vendita, grazie alla struttura di alto livello e alla presenza di operatori qualificati.

La qualità del servizio proposto da Mazzoli Srl permetterà a Bunkervan di rafforzare la propria immagine sul mercato italiano e di soddisfare ampiamente ogni genere di richiesta.

Mazzoli Srl offre un servizio d’eccellenza nel settore automotive, oltre a essere la concessionaria auto di riferimento per i brand Fest e Cirelli e autorizzato Ford per l’Emilia Romagna, è in grado di supportare i clienti dalle classiche attività di autofficina e gommista, al soccorso stradale, alla fornitura di pezzi di ricambio, alla manutenzione degli impianti a gas. Inoltre, Mazzoli Srl propone un servizio di autonoleggio sia a lungo che a breve termine e rappresenta un punto di riferimento ideale per chiunque abbia intenzione di acquistare un autoveicolo o necessiti di assistenza, con un’autofficina all’avanguardia e un centro revisioni.

Mazzoli SRL

Via Nazionale Adriatica 167 – 47843 Misano Adriatico (RN)

Tel 0541 615256

Mail info@mazzolistore.it

Website https://www.mazzolistore.it/