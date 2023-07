bwin data center: F1, a Budapest Verstappen colleziona il 68% delle scelte. Tour de France, Pogacar è il grande favorito. Coppa del Mondo femminile FIFA, gli USA potrebbero conquistare il trofeo

Luglio 21, 2023

(Adnkronos) – Roma,21 luglio 2023 –Dopo la sosta della scorsa settimana torna la Formula 1 con l’undicesimo appuntamento della stagione: questo weekend va in scena, infatti, il Gran Premio d’Ungheria. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) la Red Bull di Max Verstappen risulta la favorita sul circuito dell’Hungaroring di Budapest con il 68% delle scelte. La Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Hamilton seguono a distanza rispettivamente con il 10% e l’8% delle preferenze.

Domenica si concluderà sugli Champs Elysees di Parigi la 110° edizione del Tour de France, partita lo scorso primo luglio da Bilbao. La battaglia è tra i due grandi favoriti:Tadej Pogacar della UAE Team Emirates e Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma, che raccolgono rispettivamente il 51% e 39% dei pronostici.

Si è appena aperta la nona edizione della Coppa del Mondo femminileFIFA, ospitata congiuntamente da Australia e Nuova Zelanda,che si chiuderà il 20 agosto.Il 69% degli appassionati ritiene che saranno gli USA a conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva. Occhi puntati anche su Inghilterra (8%), Spagna (7%) e Germania (5%).

In queste ore sono tante le voci di calciomercato della Serie A. In casa Juve diminuiscono le probabilità che Dusan Vlahovic rimanga nella squadra di Allegri(27%), infatti secondo il 46%dei tifosi l’attaccante potrebbe accettare l’offerta del Chelsea.Anche per il centrocampista Fabio Miretti diventa sempre più concreta la possibilità di lasciare la Vecchia Signora(39%).Incertezze sulle sorti di Bremer,che potrebbe terminare dopo solo un anno la sua avventura bianconera(11%).Federico Chiesa dovrebbe prolungare la sua permanenza a Torino(51%), sull’attaccante però vi è il forte interesse di club come PSG (18%), Liverpool (15%) e Newcastle (10%). Alcune big europee stanno corteggiando Lautaro Martinez, ma solo secondo il 9% degli appassionati potrebbe salutare l’Inter. In casa Napoli possibile cessione di Lozano (8%), mentre sembra essere sempre più vicino il rinnovo di Osimhen (59%), monitorato a distanza da PSG (23%), Bayern (9%) e Manchester City (6%). Giornate decisive per il futuro di Lukaku:il belga in partenza dal Chelsea resta conteso tra Inter (37%)e Juventus (29%).

