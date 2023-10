bwin data center: Qualificazioni all’Europeo 2024, pronostici a favore di Portogallo, Belgio e Italia. Moto GP, in Indonesia la Ducati di Bagnaia raccoglie il 25% delle preferenze

Ottobre 13, 2023

(Adnkronos) – Roma, 13 ottobre 2023 – Weekend di stop per il campionato di Serie A che lascia spazio alla settima e ottava giornata diqualificazioni all’Europeo 2024. Questa sera alle 20:45 all’Estàdio do Dragao di Porto andrà in scena la sfida del gruppo J tra Portogallo e Slovacchia. I padroni di casa sono imbattuti in questa fase di qualificazione con sei vittorie su altrettante partite. Gli sloveni, secondi nel girone, hanno subito una sola sconfitta proprio contro gli iberici nella partita di andata. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% dei tifosi pronostica la vittoria della Seleção das Quinas. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati: il 4-1 puntato al 28%, il 2-0 al 13%, il 3-0 al 11%. Cristiano Ronaldo potrebbe aprire le marcature secondo il 46% degli appassionati. Il match si prospetta ricco di reti: l’Over 2,5 è dato al 95%.

In contemporanea si sfideranno le due contendenti per il primo posto nel gruppo F, Austria e Belgio. Entrambe le squadre sono imbattute con quattro vittorie ed un pareggio nella sfida di andata in Belgio. Chi vincerà questa sfida si qualificherà con un turno di anticipo come prima del girone. Il 71% degli appassionati è convinto che saranno i Diavoli Rossi ad avere la meglio. Secondo il 21%, invece, il match potrebbe concludersi in parità. Infine, solo l’8% pronostica la vittoria degli austriaci. Tra i risultati esatti emerge l’1-2 puntato al 22%, il 2-2 (16%) e l’1-3 (15%). L’attaccante della nazionale belga Lukaku, al 39% delle scelte, potrebbe sbloccare il risultato. Anche questo incontro si prospetta avvincente, con l’Over 2,5 puntato al 95%.

Sabato alle 20:45 alla Puskas Arena di Budapest si sfideranno Ungheria e Serbia. Entrambe le squadre sono prime nel girone del gruppo G, ma i padroni di casa hanno disputato una partita in meno. Match dagli esiti aperti secondo i tifosi: la vittoria ungherese è pronosticata al 47%, mentre il pareggio è puntato al 29%. Il 24% auspica invece la vittoria delle Aquile Bianche. Tra i risultati esatti spiccano il 3-1 al 19%, l’1-3 al 17% e l’1-1 al 15%. Il 23% degli appassionati è convinto che l’attaccante della nazionale serba Aleksandar Mitrović segnerà il primo gol dell’incontro, seguito dal compagno di squadra Tadić (17%). Per questo scontro l’Over 2,5 è dato all’87%.

Contemporaneamente al San Nicola di Bari l’Italia sfiderà Malta. Gli Azzurri sono per il momento secondi a pari punti con Ucraina e Macedonia del Nord ma con una partita in più da disputare; gli ospiti sono ultimi nel girone con 0 punti. Gli appassionati pronosticano il successo degli uomini di Spalletti al 99%. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: 3-0 (24%), 4-0 (15%) e 4-1 (14%). Chiesa potrebbe segnare la prima rete del match secondo il 21% dei tifosi, seguito dai compagni di selezione Scamacca (19%) e Raspadori (17%). Per questo match l’Over 2,5 è giocato al 99%.

Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale riparte con la quindicesima tappa che si tiene in Indonesia, sul circuito di Mandalika. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: Martin (17%) potrebbe strappare il comando della classifica al compagno di scuderia Bagnaia, ma al momento il favorito resta il campione del mondo in carica, che raccoglie il 25% delle preferenze.

