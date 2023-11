bwin data center: Seria A, esiti aperti per il Derby d’Italia. Moto GP, a Valencia lo spagnolo Martin è dato vincente dal 46% degli appassionati

Novembre 24, 2023

(Adnkronos) – Roma, 24 novembre 2023 – Questo fine settimana riprende la Serie A dopo la pausa per le nazionali che ha visto l’Italia qualificarsi all’Euro 2024. Sabato alle 18:00 si disputa l’anticipo tra Atalanta-Napoli. Sul prato del Gewiss Stadium esordirà il nuovo allenatore dei partenopei Walter Mazzarri. L’Atalanta arriva al match con un solo punto conquistato nelle ultime due partite. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 41% dei tifosi pronostica un pareggio tra le due compagini. Il 33% degli appassionati, invece, ritiene che saranno gli Azzurri ad avere la meglio, mentre solo il 16% auspica una vittoria dei padroni di casa. Tra i risultati esatti maggiormente puntati emergono lo 0-2 al 19%, l’1-2 al 18%, il 2-1 al 15%. Gianluca Scamacca, attaccante della Dea, potrebbe aprire le marcature secondo il 19% degli appassionati, seguito dai partenopei Osimhen (18%) e Raspadori (16%). Per questa sfida le aspettative sono alte, infatti l’Over 2,5 è giocato al 95%.

La giornata di sabato prosegue con la sfida delle 20:45 tra Milan e Fiorentina. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento difficile: i rossoneri non ottengono una vittoria da quattro turni, mentre la Viola è tornata a vincere nell’ultimo match, dopo tre sconfitte consecutive. La sfida potrebbe terminare con la vittoria dei padroni di casa secondo l’81% degli appassionati, mentre l’11% auspica la vittoria dei toscani. Tra i risultati esatti spiccano il 3-0 al 23%, il 2-0 al 20% e il 2-1 al 15%. Pulisic potrebbe sbloccare le marcature rossonere (15%). L’attaccante Gonzalez, che raccoglie il 13% delle preferenze, potrebbe segnare la prima rete per la squadra di Italiano. Per questo scontro l’Over 2,5 è dato al 91%.

Domenica alle 18:00 si gioca sul prato dell’Olimpico: la Roma ospita l’Udinese. Entrambe le compagini si presentano a questa sfida dopo un pareggio ottenuto prima della sosta per le nazionali. L’88% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Mourinho ad avere la meglio. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: il 2-0 puntato al 29%, l’1-0 (19%), il 2-1 (17%). Per i giallorossi potrebbe essere Lukaku a mettere a segno la prima rete (48%), seguito dal compagno di squadra Dybala (17%). Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato al 77%.

La giornata termina alle ore 20:45 con il Derby d’Italia: riflettori puntati sullo scontro al vertice tra Inter capolista e Juventus, che segue distanziata di due lunghezze. Secondo gli appassionati si tratta di un match dagli esiti aperti: il 41% pronostica il pareggio tra le due compagini. Il 37% dei tifosi ritiene che i neroazzurri potrebbero conquistare i tre punti, mentre solo il 22% auspica una vittoria della Vecchia Signora. Tra i risultati esatti maggiormente quotati spiccano l’1-2 (21%), l’1-1 (17%) e lo 0-2 (16%). Il 39% degli appassionati è convinto che l’attaccante interista Lautaro Martinez segnerà il primo gol dell’incontro, seguito dal bianconero Chiesa (16%). Per il match sul prato dell’Allianz Stadium l’Over 2,5 è giocato al 69%.

Il Motomondiale 2023 volge al termine: sul circuito Ricardo Tormo di Valencia, Pecco Bagnaia difenderà il titolo iridato, presentandosi alla sfida con 21 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Martin. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: lo spagnolo Martin è dato vincente dal 46% degli appassionati, seguito da Bagnaia che raccoglie il 20% dei pronostici a favore.

