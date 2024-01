bwin data center: serie a, la prima di ritorno sorride a inter e juventus. al via la coppa d’africa, favorito il marocco con il 32% delle preferenze.

Gennaio 12, 2024

(Adnkronos) – Roma, 12 gennaio 2024 – Questo fine settimana va in scena la ventesima giornata di Serie A, giro di boa del massimo campionato. Il turno si apre sabato 13 gennaio con due incontri alle ore 15.00, tra cui Napoli-Salernitana. Le due compagini cercano un pronto riscatto dopo le sconfitte subite dalle torinesi la scorsa settimana. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 97% dei tifosi pronostica la vittoria dei partenopei. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati: il 2-0 al 31%, il 3-0 al 18%, e il 3-1 al 15%. L’azzurro Kvaratskhelia potrebbe aprire le marcature secondo il 18% degli appassionati, seguito dai compagni di squadra Raspadori (16%) e Politano (14%). Il match si prospetta ricco di reti: l’Over 2,5 è dato al 94%.

Dopo il derby campano, segue alle ore 20:45 un’altra sfida regionale: il Monza ospita l’Inter. L’ultima giornata d’andata ha certificato il titolo di campione d’inverno dei nerazzurri; gli uomini di Palladino arrivano dalla vittoria in trasferta ai danni del Frosinone. Il 94% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi ad avere la meglio. Tra i risultati esatti emerge lo 0-2 puntato al 29%, lo 0-1 (17%) e l’1-3 (16%). L’interista Lautaro Martinez, al 44% delle scelte, potrebbe sbloccare il risultato insieme al compagno di squadra Thuram (17%). Per questo incontro l’Over 2,5 è puntato all’88%.

Domenica alle ore 20:45 si sfidano a San Siro Milan e Roma, entrambe in cerca di punti per rilanciarsi. La vittoria rossonera è pronosticata al 78%, mentre il pareggio al 12%. Tra i risultati esatti spiccano il 2-1 al 20%, l’1-0 al 17% e l’1-1 al 13%. A segnare il primo gol dell’incontro sarà l’attaccante francese Giroud (Milan) secondo il 18% degli appassionati. I tifosi si aspettano uno scontro avvincente, con l’Over 2,5 dato al 94%.

Martedì 16 gennaio il turno si chiude alle 20:45 con Juventus-Sassuolo: l’ultima sconfitta dei bianconeri in campionato risale proprio al match d’andata, finito 4-2 in favore degli emiliani. Gli appassionati pronosticano il successo della Vecchia Signora al 98%. Queste aspettative sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati: 1-0 (29%), 2-0 (19%) e 2-1 (9%). Per i padroni di casa potrebbe essere Vlahovic a segnare la prima rete del match secondo il 35% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Chiesa (14%).Tra gli uomini di Dionisi, invece, svetta Berardi (11%). Per questo match l’Over 2,5 è giocato al 95%.

Al via questo fine settimana anche la trentaquattresima edizione della Coppa d’Africa, che vedrà protagonisti anche diversi calciatori di Serie A come Osimhen, Lookman e Anguissa. Il torneo si terrà dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa D’Avorio. Gli appassionati vedono come grande favorita per la conquista del titolo il Marocco, con il 32% delle scelte, seguito dal Senegal e dai padroni di casa ivoriani, che raccolgono rispettivamente il 18% e il 16% delle preferenze.

