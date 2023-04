bwin data center: Serie A, nel match clou del sabato pasquale Juve favorita nei pronostici sulla Lazio

Aprile 7, 2023

(Adnkronos) – Roma, 7 aprile 2023. Dopo l’appuntamento infrasettimanale con la Coppa Italia riparte oggi la Serie A con alcuni anticipi, il primo alle ore 17:00,Salernitana-Inter.I nerazzurri cercano l’occasione di uscire dalla serie di risultati negativi delle ultime settimane, mentre i campani vogliono continuare a raccogliere punti per consolidare la permanenza nella massima serie. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 95% degli appassionati pronostica come risultato finale una vittoria degli uomini di Inzaghi. Tra i risultati esatti più quotati troviamo lo 0-2 al 38% e lo 0-3 al 16%. Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, potrebbe segnare la prima rete, raccogliendo il 20% delle preferenze, seguito dal compagno di squadra Lukaku (19%). In questo match l’Over 2,5 è auspicato all’85%.

La serata prosegue alle 19:00 con il match Lecce-Napoli. I partenopei cercano un pronto riscatto dopo la sonora sconfitta contro il Milan, mentre i salentini si augurano di mettere un argine agli ultimi risultati negativi. Il 98% dei tifosi auspica la vittoria dei campani. I risultati esatti confermano le sensazioni degli appassionati: emergono lo 0-3 al 24%, l’1-3 al 18% e l’1-2 al 15%. A sbloccare il risultato potrebbe essere Simeone, punta del Napoli, secondo il 21% dei tifosi. Sul prato del Via del mare si prospetta una partita ricca di reti con l’Over 2,5 giocato al 94%.

Il venerdì di Serie A si conclude con la sfida Milan-Empoli: rossoneri alla ricerca di continuità dopo la vittoria galvanizzante ai danni del Napoli, così come i toscani che hanno ritrovato la fiducia conquistando i tre punti nell’ultimo turno. Il 98% dei tifosi è convinto che saranno i padroni di casa a vincere il match. Secondo gli appassionati i rossoneri Leao (23%) e Giroud (19%) potrebbero segnare il primo goal. Tra i risultati esatti spiccano il 2-0 al 23%, il 3-1 al 17% e l’1-0 al 14%. Quello del San Siro si prospetta un match ricco di reti, con l’Over 2,5 dato al 91%.

Questo ventinovesimo turno si chiuderà sabato alle 20:45 con Lazio-Juventus: entrambe le compagini vogliono proseguire la striscia di risultati positivi. Secondo il bwin data center il 59% dei tifosi pronostica come risultato la vittoria dei bianconeri, mentre il 26% è convinto che saranno gli uomini di Sarri a vincere il match; il 15% ritiene che la sfida potrebbe concludersi con un pareggio. Le sensazioni dei tifosi sono confermate dai risultati esatti: il 2-1 al 18% e l’1-2 al 16%. Vlahovic, attaccante della Juve, potrebbe sbloccare le marcature secondo il 18% degli appassionati, seguito dal biancoceleste Immobile (16%). L’Over 2,5 è puntato al 78%.

