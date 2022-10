bwin data center: Serie A, per i tifosi prosegue la striscia di imbattibilità della capolista Napoli. MotoGP, a Sepang Marc Marquez in pole con il 59% delle preferenze.Fase a gironi Champions League, Milan, Inter e Napoli date vincenti

Ottobre 21, 2022

(Adnkronos) – Roma, 21 ottobre 2022 – La Serie A giunge all’undicesima giornata che si aprirà questa sera con l’anticipo Juventus-Empoli. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 98% dei tifosi è convinto che avranno la meglio gli uomini di Allegri, i quali hanno un umore alto dopo la vittoria del derby nell’ultimo turno. Questa sensazione è confermata dai risultati esatti più giocati: 2-0 (53%), 3-1 (12%), 3-0 (7%), 2-1 (7%). I marcatori che potrebbero sbloccare il risultato sono l’attaccante della Juve Dusan Vlahovic, al 44% delle scelte, seguito dai compagni di squadra Milik (15%), Kostic (6%) e Rabiot (3%). Questa partita potrebbe terminare con molte reti, infatti l’Over 2,5 è dato al 95%.

Sabato alle 18:00 il Milan incontrerà il Monza, partita che vede Berlusconi e Galliani tornare in tribuna a San Siro da avversari. Secondo il 99% degli appassionati potrebbero essere i padroni di casa ad avere la meglio. Infatti, tra i risultati esatti spicca il 2-0, giocato al 41%, il 3-1 dato al 16% e il 2-1 al 15%. È l’attaccante rossonero Olivier Giroud che sbloccherà il risultato secondo il 27% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Leao (25%). Lo scontro si prospetta entusiasmante: l’Over 2,5 è dato al 97%.

La giornata di sabato si conclude con il match delle 20:45 Fiorentina-Inter. All’ Artemio Franchi l’incontro potrebbe terminare con la vittoria dei neroazzurri, pronosticata al 90%. Tra i risultati esatti emerge l’1-2, giocato al 44% e il 2-4 dato al 14%. Il risultato potrebbe essere sbloccato da Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, che raccoglie il 38% delle preferenze. L’Over 2,5 per questo scontro è puntato al 95%.

Domenica alle 18:00, la Lazio farà visita all’Atalanta. Gli uomini di Gasperini, secondi in classifica a 2 punti dalla capolista Napoli, potrebbero vincere la sfida secondo il 70% degli appassionati; il pareggio viene invece pronosticato al 21%.Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: il 2-2 giocato al 21% eil 2-1 puntato al 18%. L’attaccante dell’Atalanta Ademola Lookman potrebbe segnare la prima rete secondo il 21% degli appassionati, seguito dal biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic (14%). I tifosi si aspettano un match ricco di reti, infatti l’Over 2,5 è dato al 97%.

La giornata di domenica si conclude alle 20:45 con la sfida Roma-Napoli, scontro al vertice con i padroni di casa a soli 4 punti dai partenopei, primi in classifica e imbattuti. Sul prato dell’Olimpico sono dati vincenti gli uomini di Spalletti dal 47% dei tifosi, il 17% pronostica un pareggio, mentre la vittoria dei giallorossi è giocata al 16%. Tra i risultati esatti lo 0-2 è dato al 20%, il 2-2 al 17% e l’1-3 al 15%. L’attaccante azzurro Victor Osimhen potrebbe siglare il primo gol della partita secondo il 26% degli appassionati, seguito dal collega giallorosso Abraham (16%). Anche questa partita potrebbe terminare con molti gol, con l’Over 2,5 al 96%.

Il bwin data center ha anche scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori per il GP di Malesia della MotoGP. Sul circuito di Sepang il pilota della Honda Marc Marquez, raccoglie il 59% delle preferenze, seguito dal pilota della Ducati Bagnaia,che potrebbe laurearsi Campione del mondo con una gara di anticipo, con il 14% delle scelte.

Il bwin data center ha inoltre raccolto le aspettative dei tifosi di calcio per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Martedì 25 ottobre alle ore 21 si terrà il match Dinamo Zagabria-Milan, scontro decisivo per sperare nella qualificazione per i rossoneri. L’86% degli appassionati ritiene che saranno gli uomini di Pioli a trionfare, la vittoria dei padroni di casa è data all’11%, mentre il pareggio è giocato al 3%. L’Over 2,5% è puntato all’86%. Contemporaneamente la Juventus sarà impegnata nella sfida contro il Benfica, ultima chance per i bianconeri per vincere e sperare ancora nella qualificazione. Secondo il 48% dei pronostici saranno i portoghesi a trionfare, mentre il 46% degli appassionati ritiene che i bianconeri avranno la meglio. L’Over 2,5 è giocato all’88%.

Mercoledì 26 ottobre alle 18:45 match importante per l’Inter, che ospiterà il Viktoria Plzen. In caso di vittoria i neroazzurri si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale. La vittoria della squadra di casa è data al 99%, i tifosi si aspettano una partita ricca di reti, con l’Over 2,5 al 98%.Il turno delle italiane si conclude alle 21:00 con lo scontro Napoli-Rangers. I partenopei sono già qualificati contro gli avversari che hanno zero punti nel girone. Secondo il 97% degli appassionati sarà il Napoli a collezionare un’altra vittoria. Il match potrebbe terminare con molti gol, l’Over 2,5 per questo scontro è infatti puntato al 96%.

