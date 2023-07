bwin data center:Europeo U21, Inghilterra favorita nella vittoria finale. F1, a Silverstone Leclerc e Hamilton raccolgono il 29% delle preferenze

Luglio 7, 2023

(Adnkronos) – Roma,07 luglio 2023 –Questo fine settimana giunge al termine la ventiquattresima edizione dell’ Europeo Under 21: sabato 8 luglio all’Adjarabet Arena di Batumi (Georgia) si disputerà infatti la finale tra Inghilterra e Spagna. Le Furie rosse, dopo aver eliminato la Svizzera ai quarti, hanno segnato cinque reti all’Ucraina durante la semifinale. La nazionale dei tre Leoni, invece, dopo avere eliminato il Portogallo, ha battuto per 3-0 Israele in semifinale. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 45% pronostica un pareggio nei tempi regolamentari, mentre il 39% ritiene che saranno gli inglesi a vincere. Solo il 16% auspicala vittoria degli iberici. I risultati esatti maggiormente giocati sono il 2-1 al 24%, il 3-1 al 18% e il 3-2 all’11%. I tifosi si aspettano una finale ricca di reti, con l’Over 2,5 dato al 96%.La punta britannica Archer potrebbe sbloccare le marcature (19%), seguito dallo spagnolo Sancet (17%).

La Formula 1 torna in pista nel weekend con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative degli appassionati di motori: la Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Hamilton raccolgono entrambe il 29% delle preferenze. A seguirli è la Red Bull di Max Verstappen, che colleziona il 22% dei pronostici a favore.

Quasi terminata la prima settimana del Tour de France. Dopo le prime tappe di montagna la battaglia è tra i due grandi favoriti: Jonas Vingegaard della Jumbo-Visma e Tadej Pogacardella UAE Team Emirates,entrambi con il 29% dei pronostici. Occhi puntati anche su Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), vincitore di una tappa sui Pirenei, che raccoglie il 22% delle preferenze.

La Serie A è al momento ferma, ma sono sempre più incessanti le voci di calciomercato.L’avventura di Dusan Vlahovic in maglia bianconera potrebbe giungere al termine, infatti, sono poche le probabilità che il giocatore rimanga nella squadra di Allegri (12%).L’attaccante è corteggiato da molte big europee, su tutte il Chelsea (42%), ma è emerso anche l’interesse di Tottenham e Real Madrid (7%). Potrebbero lasciare la città della Mole anche il difensore Bremer (39%), il centrocampista Miretti (65%) e il portiere Perin (9%).Il Bayern Monaco (55%)punta Hojlund, ma anche Manchester United, Real Madrid e Chelsea (8%) stanno monitorando il danese. Potrebbero esserci ulteriori cessioni in casa dell’Atalanta, con Lookman (22%), Scalvini (12%) e Koopmeiners (9%) in forse per la prossima stagione. A Roma sponda giallorossa si vocifera di un forte interesse del Chelsea per Paulo Dybala: l’attaccante argentino potrebbe salutare la Capitale secondo il 52% degli appassionati.

