bwin data center:Europeo U21, Spagna, Inghilterra, Germania e Italia le favorite del secondo turno. Moto GP, in Olanda Bagnaia raccoglie il 38% delle preferenze

Giugno 23, 2023

(Adnkronos) – Roma, 23 giugno 2023 –Giunge alla ventiquattresima edizione il torneo Europeo Under 21, ospitato da Romania e Georgia. Domani si giocherà la seconda giornata del gruppo B e alle 21:00 sul prato della Superbet Arena di Bucarest andrà in scena la sfida tra Spagna e Croazia. Le furie rosse hanno vinto nella prima giornata contro la Romania, sconfitta invece la Croazia dall’Ucraina. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) l’83% pronostica la vittoria degli spagnoli. I risultati esatti riflettono le aspettative degli appassionati: il 2-0 è puntato al 31%, il 3-0 al 15% e il 3-1 al 14%. In questa sfida l’Over 2,5 è dato all’89%.

Domenica alle 18 si giocherà la sfida del gruppo C tra Inghilterra ed Israele. La squadra dei tre leoni è una delle grandi favorite del torneo, infatti, il 90% dei tifosi è convinto che avrà la meglio in questo match. I risultati esatti maggiormente giocati sono il 3-1, dato al 26%, il 2-0 al 18% e il 4-1 al 12%. Gli appassionati si aspettano un incontro ricco di reti, infatti, l’Over 2,5 è puntato al 97%.

In contemporanea si giocherà la seconda partita del gruppo C tra Repubblica Ceca e Germania. La compagine tedescaè un’altra grande favorita del torneo e per questo scontro raccoglie l’82% delle preferenze. Questa percezione è rafforzata dai risultati esatti più giocati: l’1-2 (25%), l’1-3 (18%) e lo 0-2 (16%). Anche per questa sfida i tifosi si aspettano un match avvincente, con l’Over 2,5 dato al 95%.

Sempre domenica alle ore 18 si giocherà alla Cluj Arena di Cluj-Napoca la sfida valevole per la seconda giornata del gruppo D tra Svizzera e Italia. Il 75% degli appassionati è convinto che gli azzurrini vinceranno il match. I risultati esatti più giocati sono infatti l’1-3 dato al 22%, l’1-2 puntato al 18% e lo 0-2 giocato al 14%. Per questo scontro l’Over 2,5 è puntato all’85%.

Con l’arrivo ufficiale della stagione estiva entra nel vivo il calciomercato di Serie A.Il Napoli e l’agente di Osimhen si incontreranno nelle prossime ore per parlare del futuro dell’attaccante: la sua permanenza nella città partenopea è quotata al 45%. Sul giocatore potrebbe esserci l’interesse di alcune big europee come Bayern (20%), City (10%) e PSG (8%).Vlahovic potrebbe essere al centro del mercato internazionale, anche se secondo il 28% dei tifosi sarà a disposizione di Allegri anche nella prossima stagione. Senza Champions, però, il club bianconero si trova costretto ad ascoltare le offerte di altre squadre, in particolare Tottenham (21%), City (12%) e PSG (9%). Inoltre, la Juve sembra ancora destinata ad un altro anno insieme a Pogba secondo il 78% dei tifosi. Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito all’Inter, ha ribadito il suo forte legame con la maglia nerazzurra, infatti, il 61% degli appassionati è convinto della sua permanenza alla Pinetina.Il nome caldo per il mercato della Lazio è Sergej Milinkovic-Savic, che dopo otto stagioni ha espresso la volontà di lasciare la capitale. Inter (22%) e Juventus (20%) potrebbero essere le più interessate al profilo del giocatore.

Questo fine settimana si preannuncia interessante per gli appassionati di motori: in Olanda sul circuito di Assen, si terrà l’ultima gara di Moto GP prima della sosta estiva. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: la Ducati di Bagnaia raccoglie il 38% delle preferenze. A seguirlo è il compagno di scuderia Martin che colleziona il 25% dei pronostici a favore.

