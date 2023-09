bwin data center:Serie A, sono Juventus, Inter e Roma le più quotate della quarta giornata. F1, a Singapore Verstappen raccoglie il 54% delle preferenze

Settembre 15, 2023

(Adnkronos) – Roma, 15 settembre 2023 –Sosta finita per la Serie A che torna con le sfide della quarta giornata. In apertura sabato alle 15 sul prato dell’Allianz Stadium la Lazio farà visita alla Juventus. Gli uomini di Allegri hanno iniziato il campionato con il piede giusto, collezionando due vittorie, un pareggio e subendo un solo gol. I biancocelesti dopo un avvio difficoltoso hanno ottenuto una vittoria battendo il Napoli. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 79% dei tifosi pronostica la vittoria dei padroni di casa, mentre il 13% auspica il pareggio tra le due compagini. Sensazioni confermate dai risultati esatti maggiormente puntati:il 3-1 al 29%,il 2-0 al 19%, il 2-1 al 18%.Il bianconero Vlahovic potrebbe aprire le marcature secondo il 25% degli appassionati, seguito dal compagno di squadra Chiesa (20%);Ciro Immobile potrebbe invece sbloccare le marcature biancocelesti (18%).Per questa sfida l’Over 2,5 viene giocato al 90%.

Sabato alle 18 andrà in scena il derby della Madonnina tra Inter e Milan. Sarà uno scontro di alta classifica in quanto le due squadre risultano a punteggio pieno. Il 54% degli appassionati è convinto che saranno gli uomini di Inzaghi ad avere la meglio. Secondo il 32%, invece, il match potrebbe concludersi in parità. Infine, solo il 14% pronostica la vittoria rossonera. Tra i risultati esatti emerge il 2-1 puntato al 23%, l’1-1 (16%) e il 3-1 (14%). Il neroazzurro Lautaro Martinez, al 28% delle scelte, potrebbe sbloccare il risultato, seguito dagli avversari Leao (19%) e Giroud (15%). Anche per questo incontro l’Over 2,5 è puntato al 90%.

Domenica alle 18 sul prato dell’Artemio Franchi la Fiorentina ospiterà l’Atalanta. I padroni di casa hanno collezionato una sola vittoria nelle prime tre giornate di campionato, mentre la Dea ne ha conquistate due. Match dagli esiti aperti secondo i tifosi: la vittoria è stata pronosticata al 30% per entrambe le compagini, mentre il pareggio è puntato al 40%.Tra i risultati esatti spiccano l’1-2 al 20%, l’1-1 al 18% e l’1-0 al 17%. Il 19% degli appassionati è convinto che l’attaccante dell’Atalanta Scamacca segnerà il primo gol dell’incontro. Per questo scontro l’Over 2,5 è dato al 93%.

La giornata di domenica si chiuderà con la sfida delle 20:45 tra Roma ed Empoli.I giallorossi dopo un avvio di campionato non positivo sono alla ricerca della prima vittoria stagionale. I toscani, fanalino di coda, hanno subito tre sconfitte nelle prime tre giornate senza mettere a segno una rete.Gli appassionati pronosticano il successo degli uomini di Mourinho al 97%. Queste sensazioni sono confermate dai risultati esatti maggiormente quotati:2-0 (28%), 2-1 (21%), 3-1 (16%), 2-1 (10%).Lukaku potrebbe segnare la prima rete del match secondo il 43% dei tifosi, seguito dal compagno di squadra Dybala (20%). Per il match dell’Olimpico l’Over 2,5 è giocato al 91%.

Questo fine settimana torna in pista dopo una breve sosta la Formula 1. Il GP di Singapore, quindicesima tappa del Mondiale, andrà in scena sul circuito cittadino di Marina Bay. Il bwin data center ha scattato una fotografia delle aspettative: la Red Bull di Verstappenraccoglie il 54% delle preferenze, segue il compagno di scuderia Perez con il 18% dei pronostici.

