bwin data center:Serie B,Frosinone e Parma favorite nell’ultima giornata del girone di andata

Dicembre 23, 2022

(Adnkronos) – Roma, 23 dicembre 2022 –Archiviato il Mondiale 2022 e in attesa della ripresa della Serie A, per il “Boxing Day” del 26 dicembre torna protagonista la Serie B, con le sfide della diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Alle ore 15si affronteranno sul campo del Del Duca, Ascoli e Reggina. I padroni di casa, reduci dalla vittoria in trasferta contro il Cosenza, sono alla ricerca di punti preziosi per rimanere in zona playoff. Gli Amaranto si trovano attualmente a sole tre lunghezze di distanza dal Frosinone capolista. Secondo i dati analizzati dal bwin data center (www.bwin.it) il 55% dei tifosi è convinto che le due squadre pareggeranno. La vittoria della Reggina è giocata al 32%, mentre gli uomini di Bucchi potrebbero trionfare secondo il 13% degli appassionati. Questa sensazione è confermata dai risultati esatti giocati: il 2-2e lo 0-2 al 29%, l’1-2 e l’1-4 al 14%. L’Over 2,5 per questo match è dato al 78%.

Sempre nel pomeriggio il Venezia ospiterà il Parma. I lagunari vengono dalla sconfitta esterna in casa del Perugia; il Parma, invece, si trova in un momento di alti e bassi, ma rimane nella corsa playoff. Secondo il 45% degli appassionati potrebbero essere gli ospiti ad avere la meglio, il 38% auspica un pareggio, mentre il 17% ritiene che sarà la squadra di casa a vincere. Infatti, tra i risultati esatti più giocati emergono lo 0-0 e l’1-2 al 31% e lo 0-1 e lo 0-3al 15%. Per questa partita l’Over 2,5 è giocato all’82%.

Contemporaneamente si affronteranno a Ferrara Spal e Pisa. I padroni di casa sono tornati alla vittoria dopo sette giornate nelle quali avevano collezionato solo quattro punti; per il Pisa di D’Angelo prosegue ormai da dieci giornate l’alternanza vittoria in casa e pareggio in trasferta. Il match allo stadio Paolo Mazza potrebbe terminare con un pareggio, puntato al 38%.La vittoria del Pisa è data al 32%, mentre il 30% dei tifosi auspica la vittoria dei padroni di casa. Tra i risultati esatti spiccano il 2-1 giocato al 23% e il 3-1 dato al 21%. L’Over 2,5 per questo scontro è puntato al 67%.

Alle 18:00 scenderà in campo il Frosinone contro la Ternana. La capolista è reduce dalla sconfitta contro il Genoa, nonostante ciò, gli uomini di Grosso potrebbero vincere la sfida secondo il 91% degli appassionati, mentre la vittoria della Ternana è giocata al 2%. Il 7% dei tifosi auspica un pareggio.Tale sensazione è confermata dai risultati esatti maggiormente quotati: il 2-1 giocato al 33% e il 2-0 puntato al 23%. L’Over 2,5 è dato all’83%.

La giornata si chiuderà con il posticipo delle 20:30: il match tra Bari e Genoa. Entrambe le compagini occupano il terzo posto in classifica a soli sei punti dalla vetta. Sul prato del San Nicola il pareggio sembra essere il risultato più probabile secondo il 49% dei tifosi. Il 26% ritiene che i padroni di casa potrebbero avere la meglio, mentre il 25% auspica la vittoria del Grifone. Tra i risultati esatti l’1-1 è dato al 36%, l’1-2 al 14%, l’1-0 all’11% e l’1-3 all’8%. Per questa partita l’Over 2,5 viene dato al 67%.

Ufficio stampa MSL – Elena Oricelli – 02 773361 – elena.oricelli@mslgroup.com