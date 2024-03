Bybit espande gli orizzonti del trading con le opzioni Solana

28 Marzo 2024

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 28 marzo 2024 /PRNewswire/ — Bybit, una delle tre principali borse di criptovalute al mondo per volume, è orgogliosa di annunciare l’introduzione delle opzioni Solana (SOL) sulla sua velocissima piattaforma. Bybit è ora una delle due sole piazze ad offrire questo prodotto.

Questa nuova aggiunta amplia le opzioni di Bybit, che includono già Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH). A partire da oggi, i trader potranno esplorare una serie di nuove strategie con le opzioni SOL, migliorando la loro esperienza di trading e le loro potenzialità di guadagno.

Le opzioni SOL su Bybit offrono delle strategie di trading innovative. Oltre alla generazione di reddito attraverso le covered call sulle partecipazioni SOL o all’impiego di put protettive per salvaguardare gli investimenti, le possibilità sono ora più vaste che mai.

Le opzioni Solana di Bybit presentano caratteristiche specifiche pensate per conferire maggiore autonomia ai trader, tra cui il seamless trading all’interno dello Unified Trading Account (UTA) di Bybit. Bybit accoglie anche un SOL-perpetuo altamente liquido, che garantisce i costi di copertura più bassi possibili.

“Essendo una delle due sole piazze attuali che offrono opzioni SOL, prevediamo che il potenziale di mercato delle opzioni SOL raggiungerà la metà del volume delle opzioni ETH, rispecchiando la distribuzione osservata nei contratti perpetui”, ha dichiarato Hao Yang, Head of Financial Products presso Bybit. “Le opzioni SOL con compensazione in USDC mirano a soddisfare le esigenze dei detentori di SOL spot che desiderano coprire la loro esposizione, nonché di coloro che cercano nuovi modi di operare e gestire il rischio tra gli asset”.

