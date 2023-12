Bybit per il suo quinto anniversario lancia il test #High5Bybit Personality e un concorso di trading da 1 milione di USDT con un’esclusiva raccolta di NFT

Dicembre 1, 2023

DUBAI, EAU, 1 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Bybit, per volume di trading il terzo exchange mondiale di criptovalute, festeggia il suo quinto anniversario con un esclusivo concorso di trading basato sulla personalità. È un’iniziativa che invita gli appassionati di criptovalute a scoprire la propria personalità di trading, a conquistare NFT e a partecipare insieme ad altri trader a un concorso a squadre che premia l’abilità nelle negoziazioni.

Il quinto anniversario di Bybit è un’opportunità offerta ai trader di qualsiasi personalità, dal pionieristico “innovatore” ISTP con un debole per le tecnologie rivoluzionarie fino all'”imprenditore” ESTP che vive per l’adrenalina del trading quotidiano. È un evento che celebra tattiche e strategie diversificate all’interno della cryptocommunity e che mette a disposizione di ogni partecipante un palcoscenico per dare il meglio di sé.

Le prime collezioni NFT di Bybit

A partire dalle ore 10:00 UTC del 27 novembre, e fino alle 10:00 UTC del 25 dicembre 2023, i partecipanti possono sottoporsi al test della personalità Archetype per analizzare la propria personalità di trading. Tutti i partecipanti al test riceveranno un avatar NFT specifico, con in premio un voucher da 10 USDT per i primi 10.000 concorrenti. All’insegna dell’inclusività, chi sceglierà di non sottoporsi al test potrà partecipare direttamente al concorso di trading scegliendo in prima persona un archetipo della propria personalità.

Con 16 design esclusivi, ciascuno declinato in 10.000 variazioni, questi NFT vengono distribuiti fino a esaurimento. Si tratta di asset digitali non legati solo all’evento; i trader possono contrattare gli NFT Archetype sul marketplace di Bybit e persino unire NFT Origin Archetype (colorati) per creare gli NFT Hero Archetype (color argento lucido) e NFT Legend Archetype (color oro brillante).

Bybit scatterà una fotografia di tutti i possessori di NFT Legend Archetype il giorno 25 dicembre 2023, alle 10:00 UTC, e chiunque sarà immortalato con un NFT in mano potrà concorrere all’estrazione di un premio da 10.000 USDT. La distribuzione sarà proporzionale al numero di NFT Legend Archetype mostrati in mano, per premiare gli utenti che hanno portato l’attività di trading a un livello superiore.

Un concorso di trading da 1 milione di USDT per i team Archetype

Questo concorso di trading si svolgerà dal 4 al 25 dicembre 2023. Con un approccio innovativo, gli utenti saranno suddivisi in 16 diverse squadre in base all’archetipo della loro personalità di trading, con in palio un enorme montepremi fino a un tetto di 800.000 USDT.

Il concorso valuterà i team in base al volume di trading aggregato dei rispettivi 1.000 migliori partecipanti, trasformando le attività individuali in un impegno collettivo per la vittoria. Le 10 squadre migliori si aggiudicheranno dei bonus condivisi proporzionali al volume totale di trading generato per tutto il corso dell’evento.

“In occasione delle celebrazioni del quinto anniversario di Bybit, siamo orgogliosi di lanciare il Quiz sull’archetipo e il Concorso di trading, per riflettere la nostra dedizione al potenziamento dei trader di tutto il mondo”, è il commento di Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit. “Questo evento vuole sottolineare che ogni partecipante porta al mercato un’impronta psicologica unica. La nostra collezione di NFT si rapporta ai percorsi personali che si intersecano quando le persone entrano a far parte della Crypto Ark di Bybit”.

#Bybit / #TheCryptoArk

Informazioni su Bybit

Bybit per volume di trading è il terzo exchange mondiale di criptovalute. Fondato nel 2018, offre una piattaforma professionale che mette a disposizione di investitori e trader di criptovalute un matching engine ultraveloce, un’assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, e il supporto di una community multilingue. Bybit è l’orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

