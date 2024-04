Bybit Powered by SATOS lancia una piattaforma di risorse digitali regolamentate nei Paesi Bassi

2 Aprile 2024

AMSTERDAM, 1 aprile 2024 /PRNewswire/ — Bybit, uno dei tre principali exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato oggi con orgoglio il lancio della sua piattaforma di asset digitali regolamentata – Bybit.nl nei Paesi Bassi.

Questa mossa strategica è il risultato del costante impegno di Bybit nel fornire servizi di alto livello agli utenti nel rispetto delle linee guida normative. Bybit ha consolidato la sua partnership con SATOS nel giugno 2023, gettando le basi per l’entusiasmante annuncio di oggi. Sfruttando la solida reputazione di SATOS e quasi un decennio di esperienza nel settore, Bybit ambisce a creare un ambiente commerciale affidabile per gli utenti olandesi, offrendo una gamma diversificata di prodotti finanziari e strumenti di trading.

Principali vantaggi per gli utenti olandesi con Bybit Powered by SATOS:

Grazie alla nostra partnership con SATOS, gli utenti olandesi possono depositare e prelevare facilmente valute fiat, scambiare oltre 300 coppie e usufruire di misure di sicurezza avanzate per i propri asset crittografici. SATOS, supervisionato dalla Banca nazionale olandese, garantisce sicurezza e affidabilità del massimo livello ai suoi utenti.

“Siamo entusiasti di lanciare la nostra piattaforma di risorse digitali regolamentate nei Paesi Bassi, rafforzando il nostro impegno nel servire gli utenti e rispettando al tempo stesso la conformità normativa”, ha affermato Ben Zhou, cofondatore e CEO di Bybit. “Attraverso la nostra partnership con SATOS, miriamo a fornire agli utenti olandesi un’esperienza di trading sicura e fluida, supportata da misure di sicurezza leader del settore e da un’assistenza senza precedenti.”

#Bybit #TheCryptoArk

Informazioni su Bybit Powered by SATOS

Nel giugno 2023, Bybit ha stretto un’alleanza strategica con SATOS, uno dei primi fornitori di servizi di crittografia che opera nei Paesi Bassi e in Belgio dal 2013. Questa partnership testimonia il nostro impegno a fornire i migliori servizi ai nostri utenti in linea con le linee guida normative e a garantire l’offerta di servizi di alta qualità ai nostri utenti.

Informazioni su Bybit

Bybit è uno dei tre principali exchange di criptovaluta al mondo per volume, con 25 milioni di utenti. Fondato nel 2018, offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader di criptovalute possono trovare un motore di abbinamento ultraveloce, un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e un supporto offerto dalla community multilingue. Bybit è un partner orgoglioso dei campioni in carica del Campionato di Formula Uno costruttori e piloti: il team Oracle Red Bull Racing.

Per ulteriori informazioni su Bybit visitare la sala stampa di Bybit.Per richieste di informazioni da parte dei media contattare media@bybit.com Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.bybit.com Per gli aggiornamenti, seguire: le community di Bybit e i social

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2311704/Bybit_Satos_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bybit-powered-by-satos-lancia-una-piattaforma-di-risorse-digitali-regolamentate-nei-paesi-bassi-302104293.html