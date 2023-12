Bybit presenta la sua visione sul Web3: promuovere in modo innovativo semplicità, apertura e parità nell’ecosistema decentralizzato

Dicembre 14, 2023

DUBAI, EAU, 14 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Bybit, per volume di trading il terzo exchange mondiale di criptovalute, in occasione del suo quinto anniversario oggi presenta la visione futuristica dell’azienda sul Web3, che mira a creare un ecosistema decentralizzato più semplice, aperto e paritario per tutti.

“La nostra visione relativa al Web3 rappresenta un’estensione della promessa che abbiamo fatto: essere una ‘Arca delle criptovalute’ che salvaguarda gli asset degli utenti e li integra in modo fluido nel mondo delle criptovalute. Vogliamo aiutare a portare più utenti dal Web2 al Web3 realizzando un ecosistema decentralizzato più semplice, aperto e paritario per tutti”, ha commentato Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit.

La missione e i valori di Bybit per il Web3: ridefinire il concetto di apertura

Al centro della visione di Bybit sul Web3 vi è l’impegno per l’apertura. Bybit vuole essere aperto verso tutti i costruttori, creatori e partner nello spazio della blockchain. Questo si traduce in un impegno per la collaborazione, l’esplorazione e l’innovazione verso la nostra community e i partner, per realizzare un ambiente in cui la tecnologia della blockchain offre a tutti gli stessi strumenti.

L’obiettivo di Bybit è mettere in connessione e aprire sistemi blindati, attualmente separati, in un’esperienza unificata che connette gli utenti in modo fluido attraverso diversi ecosistemi, piattaforme e servizi del Web3.

Sbloccare la promessa del Web3

L’approccio strategico di Bybit per la realizzazione della sua visione Web3 è sfaccettato e riguarda infrastrutture, applicazioni, ecosistemi e iniziative per il coinvolgimento degli utenti:

“In un mondo in cui predominano le divisioni, puntiamo a realizzare un ecosistema per abbattere le barriere e rendere possibili opportunità paritarie per tutti”, ha aggiunto Ben.

“Questo impegno determinato rispecchia la visione più ampia di Bybit: democratizzare l’accesso al potere trasformativo del Web3, per garantire che i suoi benefici si estendano al di là del mondo della tecnologia e della finanza”.

Informazioni su Bybit

Bybit è una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute per volume, con 20 milioni di utenti, fondata nel 2018. Offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader in criptovalute possono trovare un matching engine ultraveloce, servizio clienti 24/7 e supporto multilingue alla community. Bybit è l’orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

