C Capital rafforza la crescita in Italia con l’acquisizione di SAIT

Luglio 18, 2022

(Adnkronos) – La boutique di consulenza finanziaria, controllata dalla portoghese Ibisco, prosegue l’espansione nel nostro Paese

Milano, 18 luglio 2022 – In data 24 giugno 2022, C CAPITAL SRL ha acquisito, con atto notarile, il 70% di SAIT SRL.

SAIT (www.saitsrl.it), fondata nel a 1975 a Chiuduno (Bergamo), è l’unica azienda italiana che progetta e realizza internamente tutti gli elementi essenziali di un generatore di vapore. La produzione SAIT comprende bruciatori industriali, generatori di vapore, quadri di controllo, automazione, analisi e distribuzione, sia in contesti di nuove applicazioni che per impianti esistenti. L’azienda fornisce anche assistenza pre e post vendita e progettazione di impianti.

C Capital (www.c-capital.it) è una boutique di consulenza finanziaria e di equity partnering con sedi a Milano, Roma e Padova, e dall’aprile del 2021 controllata dalla società d’investimenti portoghese Ibisco Investments (www.ibiscoinvestments.com).

“L’investimento in SAIT contribuisce a rafforzare la crescita attraverso acquisizioni del Gruppo, in particolare in Italia, dopo l’acquisizione della società ANKORIG Srl avvenuta lo scorso mese di maggio”, dichiara Antonio Fortuna, Direttore Generale di C Capital.

Partner legale il team di DWF Milano, coordinato da Matteo Polli, con la collaborazione di Giulia Santi per i profili corporate e M&A e con il supporto di Tancredi Marino, responsabile del Dipartimento Tax.

Lo Studio Ferrari Migliarini e Associati, nella persona del dottor Diego Ferrari, ha affiancato le parti venditrici nella fase negoziale e di definizione della strategia di vendita.

C Capital è una boutique di consulenza finanziaria con sedi a Milano, Roma e Padova, costituita da un gruppo di professionisti di elevata esperienza in ambito legale, societario e finanziario, con un background multidisciplinare e di alta specializzazione.

La società si occupa di acquisizioni, fusioni, joint venture, conferimenti, scissioni, ristrutturazioni industriali e finanziarie, ridefinizioni delle strategie aziendali.

A oggi il suo network di professionisti è in grado di fornire alle imprese una consulenza direzionale completa e integrata, volta alla continuità e all’implementazione del business, nonché alla realizzazione di obiettivi imprenditoriali predefiniti.

