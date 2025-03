C.N.E – Federimprese Europa all’ inaugurazione del villaggio”Agricoltura è” . Il presidente Nazionale Mary Modaffari: ” evento di spessore che valorizza l’ agricoltura del nostro Paese”

25 Marzo 2025

Roma, 25 marzo 2025.Nella giornata di ieri 24 Marzo una delegazione di C.N.E – Federimprese Europa guidata dal responsabile degli affari istituzionali della confederazione ha presenziato all’ evento inaugurale del villaggio “Agricoltura È”, promossa dal Masaf e in programma dal 24 al 26 marzo in Piazza della Repubblica, in occasione del 68° anniversario dei Trattati di Roma. Tantissime le presenze di organi di Governo tra cui il Ministro Francesco Lollobrigida ed i sottosegretari del Ministero dell’ Agricoltura , i Presidenti della Commissione Agricoltura di Camera On. Mirco Carloni e Senato Sen. Luca De Carlo , il Presidente della Repubblica Mattarella . Numerosi i temi trattati : dalla sostenibilità alla tutela del Made in Italy, passando per l’ innovazione che incentiverà lo sviluppo dell’ agricoltura, tecnologia e ricerca . ” L’ iniziativa è lodevole e valorizza il settore agricolo che è un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra società . Essere presenti oggi come Associazione Datoriale significa dare rappresentanza e voce alle aziende agricole a noi associate , che grazie al loro lavoro , ci hanno dato uno dei primati più importanti in Europa, cioè quello di una produzione agricola basata sulle tradizioni che danno identità al nostro Paese ” afferma il presidente nazionale Mary Modaffari . –

ufficiostampa@cne.info