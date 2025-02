C.N.E : Il Presidente Nazionale Mary Modaffari presenta il nuovo Dipartimento Sanità Privata e PMI

21 Febbraio 2025

(Adnkronos) – Roma, 21/02/2025 Il nuovo Dipartimento C.N.E Sanità e PMI sanità privata vanta già molte strutture sanitarie Statuto del 202 Aziende Sanitarie e Aziende Socio-Sanitarie Residenziali e Territoriali di Diritto Privato” nonché PMI operanti nel settore di dispositivi medici ed apparecchiature elettroniche sanitarie . Il Dipartimento ha lo scopo di valorizzare e potenziare il ruolo e il contributo dell’ospedalità, della residenzialità e dei servizi territoriali privati , ponendo al primo posto la qualità, l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza delle prestazioni offerte ai pazienti per tramite di personale qualificato;fornire ai propri associati assistenza legale , contenuti per l’aggiornamento continuo sui temi di Sanità privata, Economia e Diritto sanitario; rappresentare gli interessi associativi nelle relazioni istituzionali e nella dialettica sindacale. Offriamo altresì agli associati supporto per conciliazioni sindacali , progettazione per ottenere finanziamenti, ricerca personale sanitario qualificato attraverso accordi con agenzie del lavoro, consulenze e workshop nonché supporto legale per la partecipazione a gare ed appalti , stesura di proposte di legge in ambito sanitario

ufficiostampa@cne.info