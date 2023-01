C2A Security collabora con Valeo per migliorare la sicurezza informatica dei Software Defined Vehicle

Gennaio 5, 2023

– Valeo utilizzerà la piattaforma DevOps & Automation di C2A per migliorare la gestione del ciclo di vita del software di sicurezza informatica e garantire maggiore sicurezza ai propri clienti e veicoli moderni.

GERUSALEMME, 5 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Valeo, principale fornitore del settore automotive in tutto il mondo, e C2A Security, fornitore leader di soluzioni di sicurezza informatica automatizzate per veicoli connessi, autonomi ed elettrici, hanno annunciato oggi una collaborazione strategica con l’obiettivo di migliorare l’offerta di sicurezza informatica di Valeo sui prodotti in fase di sviluppo e nelle operazioni continue. La nuova partnership risponde all’esigenza del settore di una sicurezza informatica ottimizzata ed efficiente.

Mano a mano che le auto diventano sempre più incentrate sul software e che emergono nuove normative informatiche per il settore automotive, la sicurezza diventa sempre più prioritaria. Una sicurezza informatica manuale e inefficiente può diventare un collo di bottiglia per gli OEM, i Tier 1 e gli altri fornitori nella creazione di prodotti competitivi e rende necessarie soluzioni di sicurezza informatica automatizzate e scalabili. La partnership di C2A Security con Valeo consentirà all’industria automobilistica di implementare la sicurezza informatica automatizzata, mantenendo la sicurezza al primo posto e consentendo nel contempo l’innovazione e il business futuro.

“Un’architettura software-defined comporta molte più sfide per quanto riguarda la sicurezza informatica e noi le prendiamo molto sul serio. È per questo che stiamo collaborando con C2A, specializzata nella sicurezza informatica della mobilità”, ha dichiarato Geoffroy Bouquot Group Chief Technology Officer e Senior Vice President Strategy di Valeo. “C2A è il futuro della sicurezza informatica e, insieme, con le sue tecnologie per l’automazione della sicurezza, ci spingeremo oltre nel monitoraggio, nella prevenzione dei rischi, nell’identificazione e nella mitigazione delle vulnerabilità. Questo significa una sicurezza informatica ancora maggiore per i nostri prodotti, per i nostri clienti e per le vostre auto. Interverremo sull’intero ciclo di vita dei nostri prodotti”.

Il prodotto di punta di C2A Security, EVSec, è un’innovativa piattaforma DevOps per la sicurezza informatica che aiuta le aziende automobilistiche a gestire il software su vasta scala. La piattaforma è stata sviluppata per automatizzare il processo di compliance agli standard e alle normative in materia di sicurezza informatica. EVSec consente agli sviluppatori di concentrarsi sull’innovazione, fra cui nuovi prodotti e funzionalità, per fornire più valore aziendale al cliente finale, ottenendo nel contempo una sicurezza informatica integrata, efficiente e ottimizzata su vasta scala.

“Questa partnership consente a Valeo di migliorare la gestione della sicurezza informatica dei suoi prodotti, aggiunge un ulteriore livello di fiducia ai clienti di Valeo e trasforma la sicurezza informatica in un vero e proprio strumento di business”, ha dichiarato Roy Fridman, CEO di C2A Security. “Siamo orgogliosi di collaborare con Valeo al nostro obiettivo comune di consentire la rivoluzione della mobilità elettrica, autonoma e connessa, mantenendo nel contempo la sicurezza dei veicoli e dei loro conducenti in tutto il mondo.”

Il team esecutivo di C2A sta programmando appuntamenti e dimostrazioni della propria piattaforma EVSec al CES di Las Vegas presso la Westgate Hotel Suite #2913.

Informazioni su C2A

C2A fornisce soluzioni di sicurezza informatica automatizzate per consentire la rivoluzione della mobilità connessa, autonoma ed elettrica. Il prodotto di punta di C2A Security, EVSec, è una piattaforma DevSecOps che aiuta le aziende del settore automobilistico a mantenersi competitive e ad accrescere il valore commerciale per i loro clienti nell’era dei veicoli software-defined, supportando il ciclo di vita della sicurezza dallo sviluppo alle operazioni e viceversa. Con EVSec, i clienti di C2A ottengono una sicurezza informatica efficiente e ottimizzata, con una gestione del software su vasta scala, il superamento della carenza di esperti informatici professionisti e il rispetto di tutte le nuove normative in modo automatizzato.

