CA Auto Bank e Opteven firmano una partnership che permette alla Banca, parte del Gruppo Crédit Agricole, di offrire estensioni di garanzia

Marzo 13, 2024

(Adnkronos) – •La Banca, controllata di Crédit Agricole Consumer Finance, amplia la propria offerta con le garanzie estese dedicate ai veicoli a combustione, ibridi e full electric, oltre che a moto e camper.

•L’accordo, già attivo in Francia, è stato esteso anche ai clienti italiani, sia privati sia professionisti.

•L’accordo è parte della più ampia partnership strategica tra Crédit Agricole Consumer Finance e Opteven. Le due società hanno creato di recente una joint venture paritetica, Crédit Agricole Mobility Care Services, specializzata in contratti di garanzia e manutenzione auto.

Torino, 13 marzo 2024

CA Auto Bank e Opteven, società specializzata in garanzie e servizi per la mobilità, hanno firmato una nuova partnership, che permette alla Banca, parte del Gruppo Crédit Agricole, di ampliare la propria offerta in Italia dedicata alle estensioni di garanzia.

In virtù dell’accordo, già attivo in Francia, CA Auto Bank potrà offrire ai propri clienti, privati e professionisti, i servizi assicurativi di garanzia estesa dedicati ai veicoli a combustione, ibridi e full electric, oltre che a moto e camper. CA Auto Bank estenderà progressivamente l’offerta di Opteven in Spagna, Portogallo e Regno Unito nel corso del 2024.

Il nuovo servizio comprende tre livelli di copertura, strutturati per garantire un ventaglio completo di soluzioni, sia per vetture nuove sia per quelle usate: la Garanzia Estesa veicoli nuovi; la Garanzia Estesa veicoli nuovi e usati fino a 4 anni di anzianità; la Garanzia Estesa veicoli usati oltre 4 anni di anzianità.

Tutte le polizze proposte da CA Auto Bank non prevedono nessun limite chilometrico e nessun limite di rimborso: in caso di guasto, il rimborso massimo sarà pari al valore commerciale del veicolo al verificarsi dell’evento. Inoltre, con le soluzioni di CA Auto Bank, non è previsto alcun limite di potenza, per cui possono essere garantiti veicoli con potenza fino a 499 kw. Infine, in fase di liquidazione di un eventuale guasto, non verrà applicata nessuna percentuale di vetustà o scoperto.

L’accordo si inscrive all’interno della più ampia partnership strategica siglata da Crédit Agricole Consumer Finance e Opteven. Le due società hanno recentemente annunciato la nascita di Crédit Agricole Mobility Care Services, joint venture paritetica specializzata in contratti di garanzia e manutenzione auto. Questa joint venture ha il compito di guidare e sviluppare la partnership tra le due società nei Paesi in cui Opteven opera.

“Siamo lieti di questa partnership, che ci permette di offrire i servizi di garanzia estesa di Opteven anche in Italia” ha dichiarato Giacomo Carelli, CEO e General manager di CA Auto Bank. “L’accordo ci permette di consolidare il nostro ruolo e di arricchire il continuum di mobilità che stiamo costruendo, svolgendo un ruolo di rassicurazione in particolare per i clienti orientati verso la green mobility”.

“Il nostro nuovo accordo con Crédit Agricole Consumer Finance rientra nella strategia di sviluppo internazionale di Opteven in nuovi mercati. Rafforzerà la nostra posizione come leader dei servizi nel settore della mobilità. Siamo lieti che questa partnership privilegiata si sia concretizzata” ha dichiarato Jean-Matthieu Biseau, Presidente di Opteven.

CA Auto Bank S.p.A.

CA Auto Bank è una banca universale, controllata da Crédit Agricole Consumer Finance, che opera come player indipendente e multibrand nei settori del finanziamento e leasing di veicoli e della mobilità. CA Auto Bank fornisce un’offerta completa di prodotti finanziari e di mobilità, oltre che di servizi assicurativi. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da CA Auto Bank sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. CA Auto Bank è presente in 18 Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) e in Marocco, direttamente o tramite filiali, con un totale di oltre 2.200 dipendenti.

Per maggiori informazioni:

www.ca-autobank.com

Opteven

Opteven è un gruppo specializzato in servizi e assicurazioni, da 20 anni esperto di garanzie e servizi per la mobilità. Leader in Europa nella garanzia contro i guasti meccanici, sviluppa offerte su misura in linea con ogni mercato. Opteven è anche uno dei principali attori nel mercato dell’assistenza in Francia. Tra le attività coperte da Opteven: assistenza, garanzia guasti meccanici, contratti di manutenzione e altri servizi (portineria, ecc.). Impegnata ad offrire contratti di qualità adatti alle esigenze di tutti i suoi clienti, l’azienda conta 3 milioni di beneficiari di assistenza e copre 1,8 milioni di veicoli in garanzia in tutta Europa. Con i suoi 1.000 dipendenti, Opteven è presente in Francia, Regno Unito, Italia, Spagna e Germania. Nel 2023 Opteven ha realizzato un fatturato di 298 milioni di euro.

Per maggiori informazioni:

https://group.opteven.com