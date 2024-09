Cabineo X, l’innovativo sistema di montaggio per mobili è su casadellaferramenta.it

20 Settembre 2024

(Adnkronos) – Brunico (BZ), 20/09/2024 – Quello della ferramenta, è un mondo in continua evoluzione. Grazie infatti al progresso tecnologico, al giorno d’oggi stanno nascendo tantissime soluzioni che migliorano efficienza e precisione, andando a semplificare tutti i lavori del settore. Una delle ultime novità lanciate sul mercato è Cabineo X di Lamello. Si tratta di una giunzione di ultima generazione che permette di migliorare e rendere più funzionali i sistemi di giunzione.

Si distingue per una facilità d’installazione sconosciuta in passato per queste componenti. Il suo montaggio è infatti molto rapido e agevole, andando a ridurre in modo importante i tempi di lavorazione, senza andare però a compromettere la qualità del fissaggio. Cabineo X rappresenta dunque la soluzione ideale sia nei contesti industriali che in quelli dell’artigianato. E consente di risparmiare tantissimo tempo, migliorando anche l’efficienza operativa dell’intero sistema di giunzioni. Anche perché, Cabineo X vanta una robustezza non comune e un design in grado di garantire collegamenti molto più stabili e resistenti all’usura del tempo.

Seguendo il link casadellaferramenta.it, hai la possibilità di acquistare Cabineo X e affidarti ad un’azienda in grado di garantire uno dei migliori rapporti qualità prezzo sul mercato. Parliamo infatti di una ditta che dispone di un vastissimo catalogo online in grado di soddisfare tutte le esigenze. E questo vale sia che si tratti di un privato con la passione per il Fai Da te che vuole realizzare un lavoro di altissima qualità, o di un falegname professionista. Chiunque può trovare tutte quelle componenti indispensabili per realizzare un lavoro professionale, e che unisca qualità ed estetica.

Che cos’è Cabineo X

Cabineo X è dunque una giunzione che garantisce grande affidabilità nel tempo, grazie anche a un design pensato per coniugare stile ed efficienza. Può essere adattato a una vasta gamma di materiali e spessori. E proprio questa sua versatilità, lo rende perfetto per tantissime tipologie di mobili o strutture, anche molto diversi tra loro, che si tratti di cucine o mobili da ufficio. Ed è proprio questa sua caratteristica di adattarsi a materiali diversi, che lo rende una delle giunzioni migliori presenti sul mercato per dotarsi di un sistema di giunzioni di altissima qualità. Inoltre, Cabineo X non solo facilita in modo importante il montaggio anche in spazi molto ristretti, ma permette anche di ottenere un risultato estetico gradevole da vedere e pulito.

Questo significa che una volta completata l’installazione, la struttura o il mobile, saranno privi di viti visibili all’occhio umano, conferendo un aspetto estremamente professionale ed elegante. Parliamo dunque di un prodotto in grado di fondere innovazione tecnologica e facilità nel montaggio per un risultato finale di altissimo livello. E può dunque essere una soluzione in grado di accontentare, in tutti gli aspetti del montaggio, sia gli appassionati di Fai Da Te che i professionisti della falegnameria.

Come funziona

E questo nel settore delle ferramenta è un aspetto fondamentale, perché avere a disposizione un sistema di giunture di questa qualità, permette di proporsi ai propri clienti come delle eccellenze nel settore e per questo è un investimento che deve assolutamente essere preso in considerazione. Andiamo a vedere come funziona nello specifico l’installazione. Mediante l’alloggiamento aperto di Cabineo X, va inserita una delle viti Cabineo per poi successivamente avvitarla nel contropezzo servendosi del bit esagonale.

E proprio per questo risulta ideale per andare sia a montare che fissare ripiani intermedi, moduli di un armadio, anche in un secondo momento. La sua elevata forza di serraggio garantisce una giunzione strutturale sempre stabile ed efficiente nel tempo. Inoltre, non ha nessun tipo di foratura per le spine e non bisogna dimenticare che parliamo di un pezzo unico e premontato.

Scopri di più su Casa della Ferramenta

Casa Della Ferramenta è una delle aziende leader del mercato nel settore, e offre diverse soluzioni che spaziano dal ferramenta per porte e mobile, a quelle che riguardano le forniture industriali e il comparto dell’antinfortunistica. Consente ai suoi clienti di scegliere tra i migliori marchi al mondo del settore, facendo sempre in modo di coniugare efficienza ed estetica.

Per quanto riguarda la ferramenta per mobili, la scelta è molto ampia, e riguarda tutto ciò che può servire per completare una struttura, dalle guide per i cassetti, a pomoli e pomelli, a serrature per armadi e maniglie da incasso. Un assortimento molto vasto, che offre al consumatore tutte le soluzioni specifiche che può ricercare, anche per i progetti più ambiziosi ed elaborati. Che si tratti di ferramenta per cucina, per bagno o camera da letto, nel sito dell’impresa e nei suoi cataloghi, diventa pressoché impossibile non trovare ciò che si stava cercando.

Anche il catalogo per la ferramenta per porte è molto ampio e tiene anche conto di tutti gli aspetti di sicurezza fondamentali. Così come si trovano anche tante soluzioni in grado di garantire un’estetica che assecondi il design complessivo dell’abitazione. Maniglie per porte e finestre, cilindri per serrature o anche sistemi di uscite per emergenza. Non esiste componente che non sia presente nel catalogo online a disposizione dei clienti.

Contatti

Casa Della Ferramenta

BRUNICO (BZ)

Tel. +39 0474 547 150

E-mail: info@casadellaferramenta.it

Sito web: https://www.casadellaferramenta.it/