Cactus Custody vince il titolo di “Custode dell’anno – APAC”

11 Luglio 2024

– SINGAPORE, 11 luglio 2024 /PRNewswire/ — Cactus Custody, una controllata di Matrixport specializzata in risorse digitali, è stata premiata come “Custode dell’anno – APAC” agli “HedgeWeek Global Digital Assets Awards” del 2024. La nomina ha evidenziato l’eccellenza nei servizi per le risorse digitali.

I premi vengono assegnati sulla base di una ricerca dettagliata condotta dal team interno e di un sondaggio diffuso condotto presso oltre 100 gestori di fondi di risorse digitali globali. Questo riconoscimento fa seguito al recente annuncio della loro soluzione di regolamento fuori borsa, Cactus Oasis, progettata per salvaguardare le risorse istituzionali di investimento dai rischi intrinseci della controparte.

Wendy Jiang, direttrice generale di Cactus Custody, ha osservato: “Ricevere il premio ‘Custode dell’anno – APAC’ ci onora e ci ispira. HedgeWeek è conscia dell’importanza delle risorse digitali nel settore finanziario e siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti come fornitori leader in questo campo. I nostri clienti beneficiano dei nostri servizi di custodia di risorse digitali, che consentono loro di operare nei mercati delle criptovalute in modo efficace e sicuro, senza correre i rischi associati a entità inaffidabili”.

Consulta l’annuncio ufficiale per ulteriori informazioni sugli “HedgeWeek Global Digital Assets Awards” del 2024.

Informazioni su Cactus Custody

Cactus Custody, una delle controllate di Matrixport, offre servizi premium di custodia di risorse digitali su misura per grandi società di mining, pool di mining, piattaforme di hash power, portali di scambio, fondi e operatori OTC. In qualità di società fiduciaria di Hong Kong autorizzata (licenza n.: TC006789), aderisce alle normative sulla riserva di capitale e antiriciclaggio, garantendo il pieno rispetto delle norme di settore. Detiene inoltre le certificazioni ISO 27001, ISO 27701 e ISO 9001, che riflettono il suo impegno verso livelli elevati di sicurezza delle informazioni, protezione della privacy e gestione della qualità.

