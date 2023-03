Caffè Diem, riferimento in Italia e nel mondo per la vendita online di cialde, capsule compatibili e originali, caffè in grani e macchine

Marzo 10, 2023

(Adnkronos) – Avellino, 10 marzo 2023. Caffè Diem è lo shop online per chi vuole comprare caffè in ogni formato, di ogni marchio e di qualsiasi qualità. Caffè per tutti i gusti, con un servizio sicuro e garantito che consente di avere l’acquisto comodamente a casa in 24/48 ore con spedizionegratuita su tutto il territorio nazionale.

Quando si parla di vendita di caffè online, uno dei primi risultati per affidabilità del servizio, velocità di consegna e varietà dell’offerta è Caffè Diem, una società florida e dinamica che pone al centro del suo operato la soddisfazione del cliente.

Con una politica vicina alle necessità del consumatore, Caffè Diem lavora da anni in un mercato da sempre fiore all’occhiello dell’economia nazionale. Un comparto, quello della bevanda caffè, forte e solido in Italia, visto il numero di grandi marchi e di una miriade di piccole e medie torrefazioni che costellano il territorio nazionale. Un settore che contribuisce all’esportazione del buon nome dell’Italia nel mondo.

Il successo di Caffè Diem per la vendita online di caffè è stato repentino e del tutto naturale, dettato da dinamiche chiaramente professionali che ne costituiscono le solide fondamenta e che ne hanno consentito una rapida scalata lungo la classifica delle attività sul web che trattano il prodotto caffè in tutte le sue diverse declinazioni.

Parliamo infatti di uno dei maggiori e più affidabili portali dedicati alla commercializzazione di caffè e di prodotti affiliati che l’Italia possa vantare, con sbocchi molto importanti in gran parte dei Paesi europei e del mondo. Un progetto di successo dal punto di vista economico che mira a trasmettere anche all’estero il valore della produzione di caffè proveniente dal Belpaese. Caffè Diem fonda infatti il proprio focus su marchi nostrani che vengono fatti conoscere attraverso una vetrina sempre aggiornata e capace di contenere una varietà pressoché infinita tra le grandi realtà (già molto conosciute nel mondo) e le tantissime torrefazioni che rappresentano una parte molto importante e apprezzata dell’economia nazionale.

Con un fatturato in costante crescita, grazie al consolidamento di una clientela fidelizzata e all’acquisizione continua di nuovi sbocchi commerciali, Caffè Diem opera nel B2B, nel B2C e nella vendita al dettaglio di caffè, attestandosi come punto di riferimento forte nel relativo mercato. Il suo valore incontra l’apprezzamento da parte della clientela, a cui sono riservati servizi affidabili, tempestivi e sicuri. Sul sito di Caffè Diem si può trovare tutta la migliore selezione di caffè in grani, cialde caffè e capsule compatibili, macchine per il caffè tra le più performanti, come pure alcune selezioni parallele che stuzzicano l’interesse e il palato.

Con un e-commerce facile e intuitivo, Caffè Diem propone costantemente offerte e soluzioni vantaggiose per la clientela, che lo ripaga con alti apprezzamenti a livello di rating. Attraverso le ottime recensioni e valutazioni certificate presenti sui maggiori portali di gradimento, Caffè Diem si attesta come la migliore destinazione online per gli amanti del caffè.

Email: info@caffediem.it

Tel. +39 0825 594 948