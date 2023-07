Caffè e oroscopo: non puoi rinunciare a un buon espresso? La risposta è negli astri

Luglio 12, 2023

(Adnkronos) – Didiesse rende omaggio alle costellazioni con la cover Zodiac

Napoli, 12 luglio 2023. Bere un buon espresso non è solo un’abitudine, è un vero e proprio rito, una tradizione che s’intreccia nei gesti di tutti i giorni, e che fa parte ormai della tradizione, per molti è un punto fermo, qualcosa a cui non è possibile rinunciare. Tantissime persone lo amano, e per molte altre, senza caffè la giornata stenta a partire.

Solo questione di gusto? No, il rito del caffè è qualcosa di più radicato, e forse la risposta risiede nelle costellazioni che delineano i diversi segni zodiacali. Didiesse, azienda specializzata nella produzione di macchine espresso a cialde, si presta al gioco dell’oroscopo con la cover “Zodiac” nera lucida, un colore inteso che ricorda l’universo siderale e che fa da tela alle costellazioni dorate della Via Lattea. La cover delle iconiche macchine espresso dell’azienda napoletana sono in edizione limitata, e il concept pone al centro il fascino che da sempre le stelle esercitano sull’uomo, tanto da attribuire al transito e alla posizione degli astri un’influenza sulle sorti di ogni individuo, tutto teorizzato nell’oroscopo, ossia l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un evento.

Tant’è vero che tra scettici e appassionati, ogni giorno, in tutto il mondo, milioni di persone leggono l’oroscopo, per semplice curiosità, o perché sono certi che l’allineamento dei pianeti possa influire sull’andamento delle proprie giornate. Pare che dalla lettura delle costellazioni si possa delineare una sorta di insolito abbinamento tra gusto e stelle identificando in base al carattere i segni che proprio non possono rinunciare al caffè.

Quali sono quindi i segni più legati all’espresso?

In pole position troviamo il Toro, tra i segni più energici dello Zodiaco, non a caso, i taurini non amano sentirsi giù di tono e pare che utilizzino il caffè come antidoto all’indolenza. Il leone, poi, è il segno della forza ed è sempre alla ricerca di adrenalina proprio per questo e “per dare il meglio di sé” sembra si avvalgano delle proprietà rifocillanti del caffè. Per la Vergine, invece, cauta e riflessiva, il rito del caffè rappresenta un momento per riordinare le idee e per prendersi una pausa meditativa. La macchina espresso “Zodiac” disponibile sull’e-shop dell’azienda https://store.didiessesrl.eu/ è in limited edition e nelle versioni Frog e Baby Frog, una vera chicca per gli appassionati dell’espresso e per i romantici sognatori che amano guardare il cielo.