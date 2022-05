Calabria Motori: “Tappa ufficiale dell’ M Tour 2022 targato BMW Motorsport”

Maggio 3, 2022

La nuovissima concessionaria partecipa al roadshow più atteso dell’anno, 13 e 14 maggio due giornate di driving experience all’insegna della potenza BMW

Reggio Calabria, 3 maggio 2022. Partito ufficialmente il tanto attesoM Tour 2022 targato BMW che nei prossimi 13 e 14 maggio vedrà protagonista la nuovissima concessionaria Calabria Motori di Reggio Calabria, inaugurata lo scorso 12 aprile in via Ginestre Z.I. Campo Calabro Villa San Giovanni.

“La nostra prima partecipazione all’evento ‘We Are M Tour’, organizzato da BMW Italia, prevede due intense giornate durante le quali, appassionati, clienti, ma anche semplici curiosi, potranno essere protagonisti di una driving experience unica nel suo genere e testare su strada quattro autentici bolidi: BMW M3, M4 Cabrio, X4M e M8 Gran Coupè, il tutto all’insegna della potenza di BMW”, esordisce Emanuele Ionà, Amministratore dell’azienda calabrese. “Sulla scia del successo riscontrato con il roadshow M Town Tour organizzato lo scorso anno, la casa automobilistica tedesca replica festeggiando anche i primi 50 anni di vita del sub-brand BMW Motorsport. Il mondo della mobilità è dinamico ed in costante sviluppo, per questo chi se ne occupa deve stare al passo ed è proprio in quest’ottica che abbiamo ampliato il nostro business offrendo ulteriore capillarità e continuando ad investire sul territorio. Siamo orgogliosi di aver conquistato anche questo nuovo traguardo che ci permette di entrare a far parte del roadshow più atteso dell’anno strutturato in ben 40 tappe dislocate su tutto il territorio italiano”.

Calabria Motori è il nuovo tassello della Ionà Motori, leader nel sud del Bel Paese del settore dell’Automotive da quasi mezzo secolo. Tecnologia all’avanguardia, comfort estremo, design accattivante e auto performanti, tutto in uno spazio moderno interamente dedicato al meglio della gamma auto BMW e MINI per la quale la casa bavarese ha saputo unire sportività e prestigio realizzando prodotti di elevata qualità e ottenendo anche numerose vittorie sportive.

“Attraverso il nostro BDC è possibile scegliere il modello preferito e prenotare il test drive con l’affiancamento di quattro piloti professionisti di Promodrive: adrenalina e piacere di guidare a bordo della serie BMW M, simbiosi tra prestazioni, efficienza e comfort”, sottolinea Emanuele Ionà. “I test drive sono suddivisi in slot di 30 minuti – prosegue – con M Tour diamo la possibilità di vivere un’esperienza di guida unica ed esclusiva di quattro vetture iconiche BMW M. Un’occasione imperdibile per conoscere da vicino e vivere in prima persona l’anima sportiva dell’intera gamma, combinazione tra estetica, carattere e sportività tipicamente ‘M’”.

Dalle berline e coupé ai SUV, i modelli BMW M sono vere auto sportive, progettazione e sviluppo hanno reso questi accattivanti veicoli un mix di lusso e prestazioni.

“A rendere unica ogni vettura BMW M è infatti la progettazione dedicata degli elementi cardine del veicolo: motore, trasmissione, comparto sospensivo, impianto frenante, aerodinamica. La sapiente armonizzazione di tutte queste tecnologie è ciò che rende i modelli BMW tanto adatti all’uso racing in pista, quanto nell’uso quotidiano”, conclude Emanuele Ionà. “Sperimentare le sensazioni e le emozioni che solo le auto da corsa sanno dare è un’esperienza che dovrebbero provare tutti almeno una volta nella vita. La nuova filiale Calabria Motori vuole estendere a tutti questa possibilità, andando incontro alla domanda crescente di customers sempre più attenti ed esigenti”.

Contatti: https://www.ionamotori.com

Mail info@calabriamotori.org

N. Mobile +39 342 6607628

N. Rete fissa +39 0965 1712185