Calciomercato – Koop e Samardžić primi obiettivi della Juventus ma occhio al Sergente: Milinković-Savić in bianconero a 4,50 su Sisal.it

3 Giugno 2024

(Adnkronos) – Roma, 03 giugno 2024 – Il campionato è terminato da poco, Euro 2024 è alle porte ma tutte le squadre già iniziano a muoversi per la prossima stagione in ottica calciomercato. Una tra le più attive sarà la Juventus che, dopo l’addio a Max Allegri e in attesa di definire il nuovo tecnico che con molta probabilità sarà Thiago Motta, punta a una vera e propria rivoluzione. Tante le facce nuove che si presenteranno alla Continassa soprattutto nel cuore del gioco, il centrocampo. Gli esperti Sisal ritengono che Teun Koopmeiners, faro dell’Atalanta, sia il principale obiettivo in mezzo al campo di Giuntoli che lo ha messo nel mirino da tempo. L’olandese, la cui possibilità di vestire il bianconero si gioca a 2,50, si incastrerebbe perfettamente nel gioco dinamico di Thiago Motta.

Occhio a un figlio, e fratello, d’arte: Khéphren Thuram. Il secondogenito di Lilian ritroverebbe in Italia, ma da avversario, il fratello Marcus, bomber dell’Inter. Nativo di Reggio Emilia, il francese può giocare sia da centrale che da esterno e il suo passaggio è offerto a 6,00.

Sempre nella stessa zona del campo ecco che Lazar Samardžić, in quota a 5,00, torna a essere un nome forte per rinforzare la mediana. Il giocatore serbo sembra aver concluso la sua esperienza all’Udinese ed è pronto per passare dal bianconero del Bluenergy Stadium a quello dell’Allianz.

Ma Cristiano Giuntoli, sebbene non lo dica apertamente, vorrebbe fare un regalo speciale ai suoi tifosi per il ritorno della Juventus in Champions League, un regalo con i gradi da Sergente. Sergej Milinković-Savić è, da sempre, un obiettivo dei bianconeri e, dopo un anno passato nella Saudi Pro League, chissà che non decida di tornare in quella Serie A che lo ha visto dominare nel ruolo con la maglia della Lazio. Il Sergente nuovo leader del centrocampo juventino è dato a 4,50.

