Caldo estivo. I serramenti Prismatic Evolution di Oknoplast tra le soluzioni più valide contro le giornate più afose.

6 Maggio 2024

(Adnkronos) – Milano, 6 maggio 2024 – Con l’inizio della primavera l’attenzione si concentra sull’arrivo delle giornate calde. In risposta all’aumento delle temperature estive, e sempre più frequenti ondate di caldo torrido, è essenziale proteggere gli ambienti interni dal surriscaldamento.

Oknoplast, azienda leader nel settore degli infissi, ha risposto a questa esigenza con la finestra Prismatic Evolution, un infisso progettato appositamente per garantire comfort e massima protezione contro il calore estivo.

Grazie all’impiego di tecnologie avanzate e materiali di qualità come il PVC vergine, Prismatic Evolution offre un’efficace protezione termica e acustica, riducendo al minimo l’impatto del calore e dei rumori esterni. Il PVC si conferma il materiale ideale per le sue eccellenti proprietà in termini di conducibilità, trasmittanza, impermeabilità ad aria e acqua, resistenza agli agenti atmosferici contribuendo a mantenere un clima fresco e confortevole anche nelle giornate più calde.

Prismatic Evolution, oltre ad essere dotato di una terza guarnizione, sfrutta un innovativo sistema di vetrocamere che bilancia la temperatura interna, riducendo la dispersione termica e ottimizzando il funzionamento dei sistemi di climatizzazione, che si traduce in un notevole risparmio economico.

Questo infisso non solo offre prestazioni isolanti superiori, ma si distingue anche per il suo design moderno e accattivante, caratterizzato da una perfetta simmetria e un nodo centrale ridotto che posiziona la maniglia esattamente al centro e non più decentrata su una delle due ante, conferendo un tocco di eleganza e stile ad ogni ambiente.

Il modello è realizzato con un profilo ultra slim da 76 mm a 3 guarnizioni in elastomero termoplastico – che resistono fino a temperature di +120°C – garantendo eccezionali parametri di isolamento termico (Uw fino a 0,78 W/m2K) e acustico. Inoltre, in fase di realizzazione tutte le finestre Oknoplast vengono esposte a temperature che raggiungono i 60°C con l’obiettivo di testare la loro resistenza ad escursioni termiche elevate.

Altra caratteristica per cui l’infisso si distingue è la sua capacità di massimizzare la luce naturale in ingresso e di ritardare l’accensione dell’illuminazione artificiale, portando ulteriori benefici in termini economici. Infatti, grazie a una più ampia superficie vetrata, è in grado di far penetrare il 22% di luce naturale in più rispetto a una tradizionale finestra in PVC di pari dimensioni. Inoltre, grazie al design moderno e alla facilità di manutenzione, l’infisso si integra perfettamente in ogni tipo di ambiente, conferendo un tocco di eleganza e stile.

