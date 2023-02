Calling Fans: i giovani non cercano lavoro perchè preferiscono monetizzare con la propria attività sui social

Febbraio 2, 2023

(Adnkronos) – Milano, 02/02/2023. Dalla società Calling Fans, piattaforma con sede a Los Angeles che aiuta i creatori digitali di tutto il mondo a monetizzare con la loro attività social e dare un supporto personalizzato, hanno realizzato un sondaggio secondo il quale più del 81% dei giovani intervistati di età tra i 18 e i 35 anni preferisce non cercare lavoro e guadagnare con i propri profili sui social, come Instagram, Tik Tok e Telegram e meno in Facebook e preferisce coltivare relazioni con i propri familiari . Questa nuova tendenza, dicono in Calling Fans, è dovuta a un cambio di mentalità della generazione Z e millenials che per anni ha visto i social network solo come un modo di intrattenimento e ora invece con le nuove piattaforme come una soluzione per guadagnare e avere un lavoro da nomade digitale. Quello che ha del sorprendente, spiegano in Calling Fans, è la consapevolezza dei giovani di sfruttare la propria community per sponsorizzare i propri servizi come competenze di lavoro, servizi di intrattenimento e consulenza. Un vero proprio cambio che permette ai giovani di essere autonomi con la propria community costruita negli anni. Secondo gli analisti di Calling Fans le ragioni sono dovute anche a un malcontento mondiale sul piano delle offerte lavorative che non rispecchiano le ambizioni dei giovani: una retribuzione bassa, molte ore di lavoro e poche offerte da parte di imprese che decidono di lavorare in modalità smart working. Inoltre la pandemia ha accellerato la propensione a lavorare da casa e il malcontento a muoversi per andare in ufficio.

In Calling Fans hanno inoltre notato una tendenza a monetizzare con i propri profili social anche nel target superiore ai 50 anni anche se, in questo caso, la propria attività social è utilizzata come secondo lavoro e secondo guadagno senza lasciare il lavoro primario o, in caso di pensionati, per incrementare il guadagno.

Callingfans.com

