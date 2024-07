Calzature: le proposte di Scholl si confermano un must have

30 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 30 luglio 2024 – Negli ultimi anni è aumentato costantemente il successo delle comfort shoes, le calzature comode da indossare al lavoro o nel tempo libero che oggi sono sempre più sinonimo anche di stile e design alla moda.

In questo settore il brand di riferimento è Scholl, iconico marchio con più di 100 anni di storia e tradizione che dal 1899 esprime al meglio il connubio tra un comfort eccellente e un’estetica inconfondibile.

Lo storico brand di footwear, fondato a Chicago dal Dr William Scholl, propone calzature che nel tempo sono diventate dei veri e propri must have, scarpe che continuano ancora oggi a dettare tendenza e sono scelte dalle style icon più influenti. I modelli Scholl, infatti, sono sempre attuali e in grado di soddisfare le esigenze della modernità, mantenendo al contempo il loro stile unico e peculiare, grazie a una costante reinterpretazione e ricerca dell’innovazione e del design.

Anche la nuova collezione del brand per l’estate 2024 è caratterizzata da un design ricercato, frutto del lavoro di noti designer di Milano, e soluzioni innovative per il massimo comfort, nel rispetto dei valori di tradizione e artigianato del brand.

Nella collezione da donna ci sono innanzitutto gli iconici zoccoli di legno di Scholl, con l’introduzione di nuovi materiali e design nella serie Pescura.

Tra le proposte più interessanti si distinguono i modelli Pescura Flat, che il brand presenta nelle versioni in gomma e in sughero, con la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di colori come glacial blue, nero, bronzo, off white, lilla e oro. Altrettanto vale per le Pescura Heel, gli zoccoli con tacco da 4 cm che richiamano l’originale sabot di Scholl, con suola in sughero per la massima comodità e leggerezza: una scarpa estiva che consente di dare un tocco retrò a qualunque outfit.

Tra i modelli simbolo ci sono anche le Pescura Clog 50, calzature completamente regolabili, con la tomaia in pelle dai colori vivaci e una base in puro legno di faggio, ideale per creare stili unici adatti alla vita di tutti i giorni e alle occasioni speciali. Una scarpa inedita è invece la Pescura Wave, un modello caratterizzato da un tacco importante da 7 cm, una spessa suola in legno ed elementi distintivi come le viti e la fibbia: si tratta di una soluzione perfetta per le donne che desiderano una calzatura estiva robusta, pratica ed elegante.

Il modello Pescura Rachel, invece, è una calzatura contraddistinta da uno stile chic e retrò, un sandalo con tacco alto proposto in nero, cognac e off white interpretazione dell’originale Pescura per l’estate 2024. Nella collezione attuale trovano spazio anche le Pescura Cate, un sandalo molto gettonato progettato e realizzato interamente in Italia con materiali di alta qualità, tacco largo e uno stile vintage, oltre ai sandali Lipari con collo del piede in Technogel per assorbire gli urti del tallone e cinturino posteriore che garantisce una camminata più stabile e comoda.

Per quanto riguarda le scarpe da uomo, Scholl propone vere icone di stile e comfort come le Gaston, sandali in pelle che esprimono un elegante mix di design classico e moderno, con due fibbie metalliche regolabili per assicurare una vestibilità personalizzata e ottimale. Tra i must have della collezione 2024 ci sono gli zoccoli Olivier, una splendida combinazione di sughero naturale e gomma per garantire la massima flessibilità e morbidezza, mentre il plantare Softstep® aiuta a sostenere il peso durante la camminata.

Le Air Bag di Scholl, invece, sono ciabatte disponibili in olive o cuoio, una calzatura davvero confortevole per la quotidianità con uno stile semplice, un plantare in sughero e gomma con tecnologia Bioprint® che migliora la postura e tomaia in pelle di alta qualità. Vero emblema di stile e di design sono inoltre le pantofole da uomo Leon, una calzatura comoda e leggera in camoscio da usare per il relax in casa o il tempo libero, con una tomaia morbida in tessuto scamosciato e una suola in gomma antiscivolo che aderisce perfettamente al terreno.

Scholl propone anche sneakers e stringate moderne con un design inconfondibile, tra cui le Thomas presenti in catalogo nei colori bianco, total black, grigio, marrone e rosa, una scarpa versatile adatta a qualunque occasione che offre un affidabile supporto ergonomico e uno stile alla moda. Per chi ha uno stile di vita sportivo, invece, ci sono le New Sprinter, sneakers traspiranti e flessibili con fodera in rete, plantare anatomico e suola leggera per una camminata più confortevole. Sul sito di Scholl si possono trovare tutti i modelli in catalogo, comprese le scarpe in offerta e i nuovi arrivi.

