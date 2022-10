Calzaturificio Facit: “Umberto Romagnoli fa visita alla Facit ed incontra Federico Brambilla, fil Rouge tra passato e futuro”

Ottobre 4, 2022

(Adnkronos) – Un evento che ha emozionato e che rappresenta il ponte generazionale, focalizzato sul presente ricco di progetti ambiziosi per la produzione di valore condiviso

Tredozio – Forlì Cesena, 4 ottobre 2022. Umberto Romagnoli, nipote dell’omonimo fondatore del polo calzaturiero di Tredozio nato negli anni ’60 alle porte del Casentino, incontra Federico Brambilla, oggi alla guida della storica azienda romagnola produttrice di calzature donna di altissima qualità, una delle realtà manifatturiere più rilevanti del Bel Paese e nel mondo. Un evento che ha emozionato e che rappresenta il fil rouge tra passato e futuro, focalizzato sul presente ricco di progetti ambiziosi.

Spiega Federico Brambilla: “Il mantenimento di questa azienda sul territorio con la tutela dell’occupazione e delle maestranze presenti, sono tra i principali obiettivi del piano di sviluppo e rilancio della Facit. La nostra vision è quella di valorizzare le aziende ed i loro prodotti sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e delle persone che li realizzano, creare una rete di imprese sinergiche per produrre e distribuire prodotti e progetti propri e per brand internazionali del lusso, portando sul mercato la loro eccellenza, sempre nel rispetto dei valori di sostenibilità, innovazione e stile Made in Italy”.

L’incontro tra Romagnoli e Brambilla rappresenta una simbolica staffetta generazionale tutta da costruire, a trasmissione dello spirito imprenditoriale che ha reso ricca e rinomata questa terra. Uno spirito imprenditoriale vissuto all’insegna della qualità, dell’eccellenza italiana e della passione per il gusto vero e autentico che c’è nel saper fare bene le cose.

“La fabbrica di Tredozio, fondata dalla famiglia Romagnoli di Bologna oltre sessanta anni fa, ha scritto la storia del nostro territorio, creando un rapporto indissolubile tra le persone e il luogo”, afferma il Sindaco Simona Vietina. “Umberto Romagnoli è l’uomo e l’imprenditore che ha contribuito a realizzare la cultura del lavoro che, attraverso la passione per questo mestiere unico, ha portato l’eccellenza della calzatura italiana oltre i confini nazionali. Tanti i progetti che la nuova proprietà ha in mente, con il chiaro obiettivo, già dichiarato pubblicamente da Federico Brambilla e che noi appoggiamo, di valorizzare il territorio per la crescita congiunta dell’azienda e della comunità”.

Ad affiancare la proprietà nello sviluppo delle pubbliche relazioni e del marketing territoriale è Rita Farnitano, titolare della Around Italy Consulting di Roma.

“Il territorio non si traduce in una scatola chiusa, è, al contrario, il sistema potenzialmente infinito di risorse e relazioni in cui l’impresa gioca un ruolo attivo, accogliendo e valorizzando tutte le opportunità”, ribadisce Federico Brambilla. “Intendiamo mantenere il know how ed i valori umani per un progetto di sviluppo etico, realistico e sostenibile, elementi fondanti dell’azienda. Raffinare le relazioni con il territorio, in modo strategico, coerente ed allineato con il nostro core business e con i nostri valori, in un’ottica di Responsabilità Sociale a tutto tondo; implementare un processo di sviluppo locale integrato, dove tutti hanno un ruolo attivo – imprese, cittadini, amministrazioni e ambiente – per la produzione di ‘valore condiviso’. Cambiare il modo in cui le imprese vedono sé stesse, questa è la vera evoluzione a cui siamo chiamati, promuovendo sempre più il loro valore sociale e ambientale, oltre che economico, in quanto strumenti fondamentali di sviluppo circolare e benessere per tutti”.

