Cambio di gestione e nuovo management nel Gruppo Affidea

Settembre 9, 2022

– L’AIA, Paesi Bassi, 1 Settembre 2022 /PRNewswire/ — Il Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”), a seguito dell’acquisizione nello scorso mese di Luglio di una quota di maggioranza del Gruppo Affidea, il più grande fornitore europeo di servizi di diagnostica avanzata, ambulatoriali e oncologici, sta avviando una serie di cambiamenti per rafforzare la governance aziendale, compresa la composizione di un nuovo Consiglio di Vigilanza.

Guy Blomfield, ex CEO di Alliance Medical Group, è stato nominato Presidente del Consiglio di Vigilanza e assumerà il ruolo di CEO ad interim per il prossimo futuro. Blomfield porta ad Affidea rilevanti esperienze, provenienti da una vasta gamma di settori dei servizi sanitari, tra cui diagnostica, ospedali e odontoiatria. Inoltre, ha una profonda conoscenza dei diversi mercati in cui Affidea opera. Blomfield, insieme al team di Affidea, continuerà a sviluppare il business nelle realtà esistenti e cercherà opportunità di espansione anche nei nuovi mercati che corrispondono all’orizzonte di investimento a lungo termine di GBL.

Dopo aver trasformato Affidea in una realtà sanitaria di livello mondiale, il CEO Giuseppe Recchi, nel perseguire anche altre personali opportunità, continuerà a rimanere strettamente coinvolto nell’azienda come membro del Consiglio di Vigilanza di Affidea.

Guy Blomfield ha dichiarato: “Non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi di Affidea per sviluppare ulteriormente la nostra presenza a livello locale e allo stesso tempo supportare i medici e i team di Affidea nell’ ottimizzare i nostri servizi ai pazienti. Il contributo di Giuseppe e degli altri membri del Consiglio di Vigilanza sarà essenziale per queste iniziative.”

Per Michal Chalaczkiewicz, GBL Investment Partner e membro non esecutivo del Consiglio di Vigilanza di Affidea: “Voglio ringraziare Giuseppe per il ruolo che ha avuto nel far crescere l’azienda fino a raggiungere le dimensioni a cui è arrivata oggi. Non vediamo l’ora di lavorare con lui nella sua nuova veste di membro del Consiglio non esecutivo, beneficiando della sua conoscenza ed esperienza in Affidea. Questa transizione è un’evoluzione naturale, che facilita il passaggio graduale tra il team di gestione e il nuovo Consiglio di Vigilanza.”

Giuseppe Recchi ha commentato: “In linea con i miei piani di lungo termine, sono pronto a dedicare il mio tempo ad altri progetti personali e sono orgoglioso di aver portato Affidea a diventare un campione nel settore della sanità, quasi raddoppiandone la dimensione per ricavi e numero di centri, e facendo crescere il Gruppo fino ad arrivare a contare oltre 11.000 risorse in 15 Paesi. Affidea è ora ben posizionata per guidare ulteriormente la trasformazione del proprio settore e sono felice di sostenere GBL in questo nuovo capitolo della Società”

Biografie

Guy Blomfield, di origine britannica, ha una notevole esperienza professionale nella consulenza che spazia dai ruoli di Managing Partner, ai ruoli di top management presso aziende come Oasis Dental Care e BMI Healthcare. Tra il 2011 e il 2018, ha guidato con successo Alliance Medical Group, uno dei principali fornitori di servizi di imaging in Europa. Blomfield ha conseguito un Master presso la London School of Economics.

Giuseppe Recchi, dopo la laurea in ingegneria, ha trascorso oltre 30 anni sviluppando aziende private e multinazionali quotate in borsa in settori quali infrastrutture, telecomunicazioni, energia e sanità. Prima di entrare in Affidea come CEO nel 2018, Recchi ha iniziato la sua carriera come CEO di Tileman SpA e Recchi Costruzioni SpA, costruendo infrastrutture complesse in 25 paesi in tutto il mondo. Ha ricoperto diverse posizioni di leadership durante i 12 anni passati in General Electric, tra cui il Direttore Generale per l’ M&A Industriale in EMEA e CEO di GE South Europe. Giuseppe Recchi già Presidente Esecutivo di Telecom Italia e Presidente di Eni SpA, è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana ed è stato membro di diversi consigli di amministrazione, tra cui, Exor SpA, UnipolSai SpA, lo European Advisory Board di Blackstone e il Massachusetts Institute of Technology E.I.

Affidea Group

Affidea è il più grande fornitore europeo di servizi avanzati di diagnostica per immagini, ambulatoriali e di cura del cancro. Fondata nel 1991, l’azienda gestisce 327 centri in 15 paesi, fornendo servizi medici di alta qualità a circa 12 milioni di pazienti ogni anno. Negli ultimi tre anni Affidea ha aggiunto e integrato con successo più di 100 centri. Grazie alla sua esperienza nella sicurezza dei pazienti, è diventato il fornitore di diagnostica per immagini più premiato in Europa dalla European Society of Radiology in quanto oltre il 50% dei centri riconosciuti sull’Eurosafe Wall of Stars appartiene ad Affidea. Nel giugno di quest’anno, Affidea è stata premiata come “Fornitore di diagnostica dell’anno” da HealthInvestors.

Affidea Italia

Affidea Italia è uno dei principali erogatori di prestazioni di diagnostica per immagini, medicina nucleare, specialistica ambulatoriale ed esami di laboratorio con 59 centri. Affidea Italia esegue oltre 1,1 milioni di esami di diagnostica per immagini, circa 880.000 visite specialistiche e 6,1 milioni di esami di laboratorio all’anno, offrendo prestazioni cliniche di eccellenza e trattamenti all’avanguardia. Affidea Italia impiega oltre 2500 professionisti, di cui 1200 medici altamente qualificati, in sei regioni d’Italia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Umbria. Affidea Italia ha ottenuto nei suoi centri l’accreditamento di qualità ISO 9001:2015 multi-sito, per le prestazioni cliniche relative a “servizi specialistici ambulatoriali, diagnostica per immagini, medicina fisica e riabilitazione, medicina di laboratorio, medicina dello sport”.

GBL

Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”) è una holding d’investimento consolidata, con oltre sessant’anni di quotazione in borsa, un valore patrimoniale netto di 17,8 miliardi di euro e una capitalizzazione di mercato di 12,2 miliardi di euro a fine giugno 2022. GBL è un investitore leader in Europa, focalizzato sulla creazione di valore a lungo termine e fondato su una base di azionisti stabili e solidali. GBL è un’azienda e un investitore responsabile e percepisce i fattori ESG come indissolubilmente legati alla creazione di valore.

GBL si impegna a mantenere un portafoglio diversificato e di alta qualità di attività quotate e private nonché di investimenti alternativi (attraverso Sienna Investment Managers, la piattaforma di investimento alternativo del gruppo), composto da società leader nel loro settore, alle quali possono contribuire con la creazione di valore, essendo un investitore professionista attivo.

GBL è focalizzata sulla realizzazione di una crescita significativa, fornendo rendimenti interessanti per i suoi azionisti attraverso una combinazione di crescita del suo valore patrimoniale netto, un dividendo sostenibile e riacquisti di azioni e cancellazioni.

GBL è quotata su Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; codice ISIN: BE0003797140) ed è inclusa nell’indice BEL20.

