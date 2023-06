Campagne di Marketing e Comunicazione : Radio Sportiva sceglie i Camion vela pubblicitari perché?

Giugno 6, 2023

(Adnkronos) – Milano, 06/06/2023 – È partita qualche giorno fa la campagna pubblicitaria di Radio Sportiva su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto in Lombardia. La campagna di comunicazione si avvale dei maggiori media, affissioni pubblicitarie e quotidiani, come la Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Discovery Italia per i canali Dmax, Eurosport, Nove e Motor Trend, ma, a fianco a questi, ha deciso di integrare nel territorio lombardo, nello specifico per le città di Milano, Monza, Brianza, Varese e Verbania, il canale più diretto e vicino al territorio, ossia la promozione tramite 22 camion vela pubblicitari messi a disposizione dalla società “Camion Vela 24”.

Radio Sportiva racconta in tempo reale h24 gli eventi e le emozioni più significative di tutti gli sport, dal calcio al tennis, dal ciclismo al basket e ha scelto di ricordarlo anche tramite il claim, Raccontiamo Emozioni 24 ore su 24, riportato sulle affissioni mobili dei camion vela. La formula pubblicitaria prescelta, tra i 22, comprende anche 2 camion vela Big Sail, presenti su Milano e che raggiungono una grandezza paragonabile a quella di un palazzo di tre piani.

Qualsiasi campagna pubblicitaria deve essere preceduta da una strutturata redazione di comunicazione e marketing in grado di cogliere le formule più adatte per far conoscere uno specifico brand, servizio o prodotto. Per ciascuno dei quali è infatti necessario redigere una campagna pubblicitaria ad hoc, per esaltarne le caratteristiche e le utilità principali.

La scelta di ricorrere ad un piano pubblicitario che preveda anche l’utilizzo dei camion vela è certamente auspicabile quando l’obiettivo è quello di rafforzare la presenza sul territorio locale e avvantaggiarsi del supporto diretto di un target esteso, ma al tempo stesso propenso ad un rapporto immediato con il brand. I camion vela rappresentano, in questa ottica, il canale più idoneo perché – a differenza delle statiche affissioni – permette al brand di farsi conoscere più diffusamente. La pubblicità in movimento, proprio per questi motivi, riesce a mantenere tutt’oggi un ampio margine di vantaggio nell’ambito del marketing diretto.

A tal proposito infatti, il tipo di messaggio o claim che si intende apporre sull’affissione mobile deve essere per forza pensato in una formula breve, accattivante e immediatamente comprensibile per i passanti che si spostano su veicoli o a piedi. La comunicazione del brand, coadiuvata da foto o immagini, deve essere intuita nell’immediato e capace di imprimersi nell’attenzione e nella memoria delle persone.

Inoltre, va tenuto presente che pur avendo due fronti espositivi, i camion vela devono riportare su un ogni lato un annuncio completo e a sé stante, senza cioè dover richiamare l’altro, così da non compromettere la leggibilità del claim. Funzionali a tutto ciò sono anche, come accennato sopra, le immagini e i colori utilizzati per la realizzazione della campagna pubblicitaria. È di fondamentale importanza che il font, le foto e soprattutto i colori, risultino leggibili e chiari, tenendo presente la distanza da cui vengono visti e la velocità con cui i passanti possono leggerli.

Il punto di forza vero e proprio dei camion vela rimane comunque la loro mobilità: i percorsi da seguire vanno individuati e delineati sulla base del target di riferimento del brand, prodotto o servizio che si intende pubblicizzare. La profilazione del target e la comunicabilità del contenuto da cui deriva sono dunque i due aspetti fondamentali che devono precedere la stesura di qualsiasi campagna marketing pubblicitaria. Non basta, in altre parole, scegliere semplicemente le zone maggiormente trafficate e popolate, ma è indispensabile saper individuare i punti di riferimento e i luoghi di aggregazione in cui è più probabile riscontrare la presenza del pubblico che si vuole avvicinare.

Il fiore all’occhiello della società riguarda senza dubbio il servizio completo che offre ai suoi clienti: Camion Vela 24 non si limita solo al servizio di noleggio dei vari veicoli, ma segue anche l’intera realizzazione della campagna di comunicazione.

I servizi pubblicitari, con le vele pubblicitarie come protagoniste, coprono in maniera completa l’iter ideativo e distributivo: dalla stampa del materiale grafico per il camion vela alla sua distribuzione, dall’analisi e pianificazione della strategia comunicativa alla consulenza sui contenuti e sulla grafica, fino alla scelta dei luoghi maggiormente frequentati e più idonei al tipo di campagna pubblicitaria.

Il catalogo di veicoli di cui dispone è inoltre particolarmente consistente, includendo mezzi di diverse dimensioni, sfruttabili sia in maniera fissa, che in movimento oppure alternandole a soste concordate in base alle richieste e alle esigenze del cliente. Nello specifico, Camion Vela 24 mette a disposizione più di 100 Camion Vela pubblicitari di varie dimensioni tra cui: Camion Vela 3×2, camion vela 4×3, trotter pubblicitario 5×3, camion vela con affissione 6×3 ed il Grande Big Sail da 6 metri per 9 con vela bifacciale ad alta visibilità ed è attiva in tutta Italia.

CAMIONVELA24 .COM – noleggio di camion vela pubblicitari in tutta Italia

https://camionvela24.com

info@camionvela24.com

NUMERO VERDE 800.625.555