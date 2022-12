Campioni della Crescita: Florence Consulting nella classifica ITQF 2023

Dicembre 1, 2022

(Adnkronos) – Sesto Fiorentino, novembre 2022 – Sono 800 le aziende italiane selezionate dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), in collaborazione con la Repubblica – Affari & Finanza, nell’ambito della quinta ricerca “Campioni della crescita 2023”.

800 attività che, nel triennio 2018-2021, si sono distinte per una crescita media annua superiore al valore di riferimento dell’11,3%, confermando il loro ruolo di aziende motore della ripresa, tra più di 50.000 società prese in esame dallo studio.

È rientrata tra le 800 aziende in classifica anche Florence Consulting, la società di consulenza informatica che, con un tasso di crescita media annua del 26,04%, ha dimostrato di poter eccellere nell’attuale sistema produttivo.

Florence Consulting Group nella classifica I campioni della crescita 2023

Florence Consulting Group è una delle realtà più dinamiche in tema di innovazione. Forte di più di 20 anni di esperienza, ma con un approccio fortemente incentrato sul futuro, Florence Consulting Group basa il suo core business sulla consulenza IT Enterprise per le grandi aziende, con un’offerta flessibile e personalizzata di servizi di System Integration, Cyber Security, Content Services e Digital Transformation. Punti cardine della proposta, la qualità del risultato e il rispetto delle tempistiche, oltre al raggiungimento di tutti gli obiettivi preventivamente fissati con il cliente.

Un impegno premiato dalle rilevazioni analitiche che, sulla base delle valutazioni degli utenti, rispetto ai competitor, ha assegnato alla società il punteggio massimo per la delivery, ovvero la qualità del prodotto consegnato.

Con la prestigiosa classifica “I campioni della crescita 2023”, Florence Consulting Group consolida il suo ruolo di primo piano tra le realtà operanti nel settore della Consulenza Informatica, alla luce di un impegno che le ha permesso di emergere a livello internazionale e di tenere il passo con le innovazioni di un comparto per sua natura estremamente dinamico.

Florence Consulting Group: l’azienda al servizio della Digital Transformation

Alla base dell’impegno di Florence Consulting c’è la volontà di fornire, a tutte le medie e grandi imprese che vogliano acquisire un importante vantaggio competitivo, le migliori soluzioni tecnologiche per adeguare i loro processi interni, anche quelli più complessi, ai mutamenti imposti dall’era digitale.

Un impegno che si basa su diversi obiettivi: dal miglioramento dell’efficienza alla massimizzazione della produttività, fino alla diminuzione dei costi operativi e all’incremento dei margini di profitto.

L’importante traguardo rappresenta inoltre un importante riconoscimento della mission di Florence Consulting, che punta da sempre a non accontentarsi dei risultati già raggiunti e a volgere lo sguardo verso le nuove sfide. Un approccio il cui successo è stato confermato anche dai numeri, secondo i quali oggi sono più del 33% le grandi aziende italiane che si affidano alla sua innovativa proposta IT.

La società, inoltre, è passata dalle 40 persone di allora alle quasi 150 di oggi e ha conseguito un tasso di crescita del 70% in soli tre anni, un valore che le ha permesso di ottenere un ulteriore importantissimo traguardo: un posto nella prestigiosa Top 1000 Europe’s Fastest Growing Companies stilata annualmente dal Financial Times.

I campioni della crescita 2023: nuove opportunità per le 800 aziende in classifica

La classifica “Campioni della crescita” ha preso in esame esclusivamente realtà con sede legale in Italia, che nel periodo di riferimento abbiano registrato una crescita organica e con un fatturato minimo di 100 mila euro nel 2018 e di 1,2 milioni nel 2021.

Il risultato oggi fa sì che Florence Consulting Group, così come le altre aziende individuate da ITQF, possa beneficiare di importanti opportunità di crescita, attraendo nuovi contatti, nuovi clienti e di riflesso nuovi potenziali partner commerciali.

Del resto, essere parte della classifica oggi rappresenta un importante traguardo aziendale, a testimonianza del valore delle prestazioni imprenditoriali, ma anche del successo collezionato negli anni.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.florence-consulting.it/

Sesto Fiorentino (Firenze)

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl