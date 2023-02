Canapa Mundi, gli organizzatori: “record di presenze e punto di riferimento. Lavoriamo al 2024”

Febbraio 22, 2023

(Adnkronos) – Si è conclusa il 19 febbraio 2023 l’ottava edizione di Canapa Mundi, la Fiera internazionale della canapa a Roma: tre giorni intensi, ricchi di attività, saperi, dibattiti, informazione e tanto business internazionale.

Roma, 22 febbraio 2023.Riferimento per i professionisti. Dai coltivatori agli artigiani, dai rivenditori ai trasformatori, Canapa Mundi continua a essere una vetrina importantissima per tutti coloro che gravitano intorno al mercato della canapa e che intendono tessere relazioni in ottica di co-produzione, innovazione e sviluppo. Per gli espositori di Canapa Mundi questo ha significato incontrare tutte le componenti della filiera, a 360 gradi; unire il know how degli scienziati, con i professionisti più affermati alle prospettive innovative delle start-up; confrontarsi sui prodotti finiti per raggiungere più alti livelli di qualità e di standardizzazione.

“Siamo contenti, perché quest’anno, nonostante tutto, Canapa Mundi si riconferma la Fiera Internazionale della Canapa più partecipata e punto di riferimento fondamentale di chi ha scelto di investire su una delle risorse più preziose del pianeta” dichiarano gli organizzatori. “Nonostante le intimidazioni da parte delle istituzioni prima, durante e dopo la Fiera, Canapa Mundi ha confermato anche quest’anno di essere il punto di riferimento del settore in Italia. Lo dimostrano l’ottima affluenza lungo i corridoi tra gli stand, i workshop, la conferenza, i regali, i giochi, le presentazioni dei libri e i dibattiti, mai tanto animati come quest’anno. Ma soprattutto lo attesta il numero crescente di accrediti professionisti: quasi 3000 visitatori business provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato ai tre giorni della fiera. Le Istituzioni si sono impegnate duramente per rovinare un evento commerciale e culturale di tre giorni, ma non ci sono riusciti. I sorrisi, l’entusiasmo, l’onestà, il rigore, la pazienza e la determinazione di un settore che rappresenta il futuro, sono di gran lunga superiori a qualsiasi forma repressiva rappresentativa di obsolescenza. Siamo determinati a continuare a crescere nonostante le discriminazioni e le intimidazioni ad un settore totalmente legale e che contribuisce alla crescita economica di questo Paese con circa 12000 posti di lavoro all’attivo. Continueremo ad impegnarci a fornire la massima visibilità e il miglior servizio a queste aziende, giovani ed internazionali, continuamente minacciate”.

“I feedback degli espositori presenti in questa ottava edizione sono positivi nonostante le ore di disagio create dai controlli in orari e modus operandi quantomeno inopportuni” proseguono gli organizzatori. “Viene quindi riconosciuto l’ottimo lavoro di mediazione che gli organizzatori hanno attuato con le forze dell’ordine, ma anche perchè hanno riscontrato un pubblico numeroso, informato, consapevole e risoluto. Lavorare con un pubblico non solo di curiosi, ma di persone che cercano prodotti ecologici e innovativi è uno stimolo per le aziende, che ogni anno vengono a proporre tecnologie sempre più rifinite. Questo è confermato anche dall’ampia partecipazione del pubblico ai workshop che insegnano nuove tecniche, ma anche dalla partecipazione delle aziende alla conferenza scientifica, cercando collaborazioni con i ricercatori che svolgono ricerche pubblicate su riviste scientifiche internazionali. Anche i media hanno prestato attenzione all’evento, approfittando soprattutto delle occasioni accademiche per documentarsi su tematiche come ecosostenibilità, nuove tecnologie e cure palliative, e della rosa dei professionisti per rapportare la teoria ai singoli casi specifici in mostra” hanno dichiarato gli organizzatori.

“Ostinatamente fieri di essere nel giusto e di stare contribuendo ad un futuro migliore” concludono gli organizzatori di Canapa Mundi, “stiamo già lavorando alla IX edizione, per garantire un evento ancora più di successo. L’appuntamento è rinnovato per il 16, 17 e 18 febbraio 2024”.

Info: www.canapamundi.com