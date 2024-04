Canella Business Cresce Ancora: A Vicenza Un Nuovo Punto di Riferimento per la Pubblicità delle Aziende Venete

12 Aprile 2024

(Adnkronos) – Vicenza, 12 Aprile 2024. Canella Business approda a Vicenza con una nuova sede, inaugurando un ulteriore capitolo di crescita e collaborazione nel mondo della pubblicità e della comunicazione.

L’agenzia pubblicitaria, fondata nel 2013 da Niccolò Canella e già affermata con la sede storica di Stra (VE), lungo la Riviera del Brenta, porta nel cuore di Vicenza la sua esperienza e passione per la comunicazione efficace e innovativa.

Dall’ideazione di e-commerce e siti web all’avanguardia, alla realizzazione di campagne pubblicitarie online, Canella Business offre un ventaglio completo di servizi per soddisfare le esigenze delle aziende venete.

L’eccellenza dell’agenzia si manifesta nella creazione, gestione e ottimizzazione di campagne di digital marketing su motori di ricerca e social network, garantendo il massimo ritorno sull’investimento.

Canella Business non si limita al marketing online e gestisce la pianificazione anche di campagne pubblicitarie su tutti i media tradizionali: dalla televisione alla radio, dai quotidiani all’out of home. Inoltre, l’agenzia cura anche la creazione di contenuti visivi di alta qualità, come shooting fotografici e spot pubblicitari.

L’apertura della sede a Vicenza in Piazzale del Mutilato 9 rappresenta una tappa fondamentale per l’azienda, che amplia la sua presenza in Veneto avvicinandosi alle imprese del territorio berico. La nuova sede non vuole essere solo uno spazio fisico, ma un luogo di incontro e collaborazione per professionisti e aziende che desiderano distinguersi e farsi conoscere.

Il Dott. Niccolò Canella, Amministratore, esprime grande fiducia nel potenziale di Vicenza: “Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza e passione in questa città, un centro importante di attività commerciali e culturali. Vogliamo contribuire all’ulteriore crescita del suo panorama imprenditoriale”.

La sede vicentina, guidata dal Dott. Jacopo Dal Fante, responsabile commerciale, si propone come realtà di riferimento per servizi di comunicazione e marketing ma anche come catalizzatore di idee e progetti innovativi della zona.

A dimostrazione del suo impegno nel costruire relazioni con le aziende del territorio, Canella Business ha da subito siglato un patto di collaborazione con Confcommercio Vicenza, punto di riferimento per le imprese del terziario vicentino.

L’apertura della nuova sede rappresenta un significativo passo avanti per l’azienda e un’occasione preziosa per le realtà vicentine al fine di generare un circolo virtuoso di crescita e sviluppo per il territorio berico, favorendo così la nascita di nuove sinergie e opportunità per le imprese locali.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://canellabusiness.com/

Email: info@canellabusiness.com

Sede di Venezia e Padova:

Tel: +39 049 213 3070

Via Tergola 3, – 30039 Stra (VE)

Sede di Vicenza e Verona:

Tel: +39 0444 207 771

Piazzale del Mutilato, 9 – 36100 Vicenza (VI)