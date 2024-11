Capatoast e Seafood from Norway: una partnership al gusto di Salmone Norvegese

26 Novembre 2024

(Adnkronos) – Milano, 26 novembre 2024 – Capatoast, il MEGATOAST, catena di toasterie numero uno in Italia, conosciuta per la sua creatività gastronomica e dedizione alla qualità, e Norwegian Seafood Council – ente promotore del marchio di origine “Seafood from Norway”, simbolo di origine e qualità per tutti i prodotti ittici norvegesi pescati e allevati – annunciano una nuova collaborazione per un pasto sfizioso e salutare.

A partire da dicembre, i clienti di Capatoast potranno gustare deliziosi MEGATOAST arricchiti con salmone norvegese, celebre in tutto il mondo per le sue proprietà nutritive e il sapore morbido e delicato. Da sempre un prodotto amato dagli italiani, il salmone norvegese è perfetto per i toast dedicati agli amanti dell’alimentazione sana ed equilibrata. Povero in grassi saturi, ma ricco di acidi grassi polinsaturi Omega-3 che sono dotati di una nutrita serie di effetti benefici sull’organismo, il salmone contiene proteine nobili, notevoli quantità di vitamine A, D, B12 e sali minerali, che favoriscono il reintegro delle energie e dei liquidi persi durante l’attività fisica. Oltre alle qualità nutrizionali, il salmone norvegese è celebre per la sua versatilità, che consente di abbinarlo con aromi, spezie e condimenti, consentendo di creare un’ampia varietà di piatti etnici diversi, oltre a quelli tradizionali, e per la delicatezza dellesue carni, caratterizzate da una distribuzione del grasso ideale per conferire morbidezza e compattezza, pur mantenendo la totale digeribilità.

Questa partnership rappresenta un passo avanti verso nuove frontiere del gusto: uniti dalla ricerca dell’eccellenza e dalla volontà di innovare, Capatoast e Seafood from Norway puntano a dare vita ad un progetto ambizioso che mette al centro dell’esperienza del consumatore la qualità e l’autenticità dei prodotti, per soddisfare anche i palati più esigenti.

La ricerca della qualità rappresenta da sempre uno dei valori fondanti di Capatoast. Ogni MEGATOAST è il risultato di una lavorazione artigianale eseguita al momento, utilizzando ingredienti genuini e selezionati con cura. Questa filosofia permette di trasformare un semplice pasto in un’esperienza unica, capace di regalare momenti di piacere ed esperienze memorabili. “Siamo orgogliosi di annunciare la collaborazione con Seafood from Norway, un partner che condivide e certifica il nostro impegno verso l’eccellenza. Questa sinergia rafforza la nostra identità e ci distingue nel mercato, consentendoci di offrire il salmone norvegese, un prodotto di alta qualità, sano, nutriente, leggero e ricco di gusto.” afferma Stefano Finco, Amministratore Delegato e General Manager di Capatoast.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con Capatoast”, ha dichiarato Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. “Il salmone norvegese è un ingrediente amatissimo dagli italiani e con questa partnership, vogliamo offrire ai consumatori un’esperienza culinaria ancora più ricca e soddisfacente, combinando la delicatezza del nostro salmone con la creatività di Capatoast”.

Una limited edition all’orizzonte

La partnership con il Norwegian Seafood Council e il marchio d’origine “Seafood from Norway” non si ferma qui: nei prossimi mesi Capatoast lancerà un MEGATOAST in Limited Edition dedicato al salmone norvegese, una ricetta esclusiva con abbinamenti sorprendenti. Questa iniziativa permetterà ai clienti di scoprire nuove sfumature di gusto e di apprezzare ancora di più l’eccellenza del prodotto norvegese.

CAPATOAST

Capatoast è IL MEGATOAST. La catena è nata nel 2014 dall’idea di rivoluzionare il concetto di toast e trasformarlo in un format. Solo da Capatoast puoi gustare tanti deliziosi MEGATOAST, preparati con il nostro pane artigianale e materie prime di qualità. Le ricette del nostro menu sono varie, capaci di soddisfare tutti i gusti: dagli appassionati del food porn e delle ricette extra goduriose, alle proposte healthy e veg. Capatoast è oggi presente su tutto il territorio italiano con oltre 40 toasterie nelle più grandi città italiane e nei principali centri commerciali. Capatoast: leggero, buono, mega.

Seguici sui nostri canali capatoast.it | Instagram | LinkedIn

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Il Norwegian Seafood Council (NSC) è un ente fondato dal Ministero della Pesca nel 1991 con sede centrale a Tromsø, avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell’acquacoltura in Norvegia per sviluppare mercati per il pesce e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. NSC, finanziato dall’industria ittica norvegese, agisce anche da organismo di consulenza per il Ministero norvegese del Commercio, dell’Industria e della Pesca, e rappresenta con orgoglio il marchio d’origine Seafood from Norway, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi. È presente in 15 mercati, tra cui Italia, Francia, Spagna, Italia, Giappone, Brasile, Stati Uniti e Cina, con circa 80 dipendenti.

Seguici sui nostri canali: https://www.pescenorvegese.it/ |Instagram | Facebook

Contatti per la stampa Norwegian Seafood Council

Omnicom PR Group

Via Leto Pomponio, 3/5 – 20146 Milano

Sonia Silvani: +39 348 4848208

Chiara Ottolini: + 39 324 0204814

Sante Di Giannantonio +39 3313394109

E-mail: italy.nsc@omnicomprgroup.com