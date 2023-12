Capodanno fortunato con “I Love Fruit & Veg from Europe”

Dicembre 27, 2023

ROMA, 27 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Frutta tonda, frutta secca e verdura verde: ecco i cibi scacciaguai, che portano ricchezza.

Mangiare frutta e verdura fa bene tutto l’anno, ma durante il cenone di San Silvestro consumarle acquista un valore in più perché portano benessere e prosperità. Buona sorte, abbondanza, soldi e salute, infatti, fanno rima con frutta tonda e verdura verde. E così, giocando con simbologia e credenze popolari, per un nuovo anno salutare e ricco, si deve cominciare dalla tavola: questo l’augurio del progetto “I Love Fruit &Veg from Europe”, promosso dalle organizzazioni Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia, Terra Orti e cofinanziato dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di promuovere il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli europei di qualità, anche nelle loro versioni biologiche e DOP / IGP. Nel cenone di San Silvestro non devono mancare: frutta secca, melagrana, datteri, cavolo e broccoli. La frutta, meglio che sia tonda, a ricordare la forma delle monete, la verdura, invece, meglio che sia verde, a richiamare la speranza ed i “verdoni”, i soldi.

Un posto d’onore spetta anche alla frutta secca, portafortuna per eccellenza in Francia, dove se ne devono mangiare ben tredici tipi diversi. In Italia, invece, ne bastano sette. Nell’antica Roma la frutta secca era un simbolo ben augurante, soprattutto durante i matrimoni. Frutta secca dal guscio duro e dall’interno morbido come mandorle, noci e nocciole sono poi diventati simboli cristiani.

Altro frutto fortunato, la melagrana, amata dalle dee Giunone e Venere e, nella mitologia greca e romana, rappresentativa della ricchezza. Sotto la sua scorza nasconde chicchi rossi e succosi da usare per arricchire in gusto ed in bellezza tante pietanze.

Anche i datteri, dolci e carnosi, sono frutti portafortuna, e anche in questo caso la credenza risale ai Romani che avevano la consuetudine di portarli in omaggio ad amici e parenti per buon augurio. Per i giorni nostri, ecco un antipasto goloso e di buon auspicio: datteri con formaggio mascarpone e noci.

Frutta verde in quantità con le varietà dei cavoli, che sono tante e portano salute e ricchezza: broccoli, broccoletti, cavolfiore, cavolini di Bruxelles, verza. Le loro proprietà benefiche sono molteplici e grazie alla grande quantità di ferro, calcio vegetale e sali minerali, sono tra gli ortaggi più nutrienti che si trovano in natura.

Buone Feste da I Love Fruit & Veg from Europe. Enjoy!

www.ilovefruitandvegfromeurope.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2186804/footer_oriz_F_V_IM2_ITA_1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/capodanno-fortunato-con-i-love-fruit–veg-from-europe-302022760.html