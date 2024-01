Captiv8 Rafforza La Sua Presenza Nell’area EMEA Con Il Lancio Sul Mercato Italiano

Gennaio 11, 2024

La pluripremiata piattaforma di Influencer Marketing è lanciata ufficialmente in Italia e nomina Marta De Leonardis leader regionale.

MILAN , 10 gennaio 2024 /PRNewswire/ — Captiv8, piattaforma end-to-end di influencer marketing, sbarca in Italia. L’azienda, nata nel 2015 a San Francisco e operativa a livello internazionale con clienti quali Edelman, Samsung, Uber, American Express e Kraft Heinz, si propone come soluzione integrata per tutti coloro che si interfacciano con la creator economy. Che si tratti di grandi o piccoli Brand, centri media, agenzie creative, PR shop o talent agency, l’offerta di Captiv8 va incontro alle loro esigenze di analisi del mercato, ricerca dei talent, gestione delle campagne, sponsorizzazione dei contenuti e reportistica. Tutto in un unico ecosistema.

Captiv8 si propone infatti come soluzione integrata per gestire l’intero flusso di lavoro che sta dietro alla realizzazione di una campagna di influencer marketing, per il quale, normalmente, può essere necessario ricorrere fino a sette diversi tool, ognuno specializzato in una singola fase.

A guidare il lancio e lo sviluppo di Captiv8 in Italia è Marta De Leonardis, che assume il ruolo di Country Manager. Con oltre 15 anni di esperienza nel mondo del digital content e dodici a stretto contatto con i creator, De Leonardis vanta un passato in aziende quali Vodafone, Kiver (Gruppo Mondadori) e Open Influence.

“Quello che era nato come uno strumento di social listening ad uso interno si è evoluto in un ecosistema modulabile dove il Cliente può scegliere quali tool attivare tra quelli che compongono l’offerta di Captiv8. Riusciamo così ad essere un valido supporto sia per coloro che hanno un team interno e cercano uno strumento per gestire in autonomia le proprie campagne, sia per chi vuole esternalizzare una sola fase del progetto, sia, infine, per coloro che hanno bisogno di un servizio chiavi in mano, comprensivo di content strategy e creatività. Possiamo anche essere d’aiuto alle talent agency che hanno la necessità di organizzare e proporre al mercato i creator da loro rappresentati in modo più efficiente” dice De Leonardis.

La piattaforma proprietaria di Captiv8 nasce dall’esperienza sul campo dell’azienda derivante da oltre 25.000 campagne gestite. Permette di prendere decisioni in fase di ideazione ed implementazione delle campagne grazie all’elaborazione dei dati raccolti di prima mano, a quelli di terze parti e agli insight che provengono dalle API dei canali social partner. La piattaforma inoltre semplifica la scelta dei talent grazie all’analisi predittiva. La sua semplicità di utilizzo è riconosciuta dal mercato, tanto da essere stata eletta per il secondo anno di fila da G2, sito di comparazione di software con oltre 80 milioni di utenti l’anno, “Migliore Piattaforma di Influencer Marketing” e “Easiest To Use” sulla base delle recensioni degli utenti reali verificati. Captiv8 ha inoltre vinto il primo premio come “Best Influencer Marketing Technology” ai Global Influencer Marketing Awards di Londra a Luglio 2023.

Da Aprile 2023 Captiv8 ha inoltre reso disponibile fuori dagli Stati Uniti le sue soluzioni di affiliazione e performance marketing create specificatamente avendo in mente le peculiarità della relazione tra content creator e Brand. Per saperne di più visita: Captiv8.io/Italy

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1533313/Captiv8_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/captiv8-rafforza-la-sua-presenza-nellarea-emea-con-il-lancio-sul-mercato-italiano-302032139.html